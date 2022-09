Ponad 200 mln zł rząd planuje wypłacić firmom znad Odry

Autor: PAP

Data: 09-09-2022, 08:43

Chcielibyśmy, żeby pomoc dla przedsiębiorców znad Odry wypłacona została na przełomie września i października - powiedziała Olga Semeniuk, wiceminister rozwoju i technologii. Dodała, że rząd chce też jak najszybciej wypłacić wsparcie dla firm energochłonnych.

Chcielibyśmy, żeby pomoc dla przedsiębiorców znad Odry wypłacona została na przełomie września i października - powiedziała Olga Semeniuk. / fot. PAP/Paweł Supernak

Wiceszefowa Ministerstwa Rozwoju i Technologii wskazała, że ustawa o szczególnym wsparciu podmiotów poszkodowanych w związku z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze jest w trakcie procesu legislacyjnego. Jeśli wejdzie w życie, przedsiębiorcy otrzymają wsparcie w wysokości 3010 zł na jednego pracownika.

Semeniuk: do przedsiębiorców znad Odry trafi 208 mln zł

"Przy założeniu, że 100 proc. firm skorzysta z pomocy, do przedsiębiorców trafi 208 mln zł" - powiedziała Semeniuk. Jak zaznaczyła, rząd chciałby, żeby wsparcie to zostało wypłacone na przełomie września i października br.

Zgodnie z projektem opublikowanym w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów jednorazowe świadczenie oraz koszty obsługi wypłaty świadczenia dla poszkodowanych przedsiębiorców znad Odry będą finansowane z Funduszu Pracy. Ustawa przewiduje, że kwota tego jednorazowego świadczenia będzie zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Semeniuk dodała, że wsparcie kierowane jest do przedsiębiorców, którzy odnotowali spadek dochodów w sierpniu br. o co najmniej 50 proc. w stosunku do czerwca lub lipca 2022 r. albo sierpnia 2021 r. i zarejestrowane są pod 23 kodami PKD. Minister nie wykluczyła też zwiększenia puli firm o kolejny kod PKD, ale - jak wskazała - musi na to wyrazić zgodę Ministerstwo Finansów.

Semeniuk: Rząd chce też jak najszybciej wypłacić wsparcie dla firm energochłonnych

Pytana o pakiet wsparcia dla firm energochłonnych, który ma złagodzić skutki wzrostu cen energii, wiceminister rozwoju powiedziała, że obecnie trwają nad nim prace. Przyznała, że niewykluczone jest wprowadzenie pakietu specustawą, ponieważ rządowi zależy nam na tym, żeby wypłacono ona została firmom jak najszybciej.