Ponad 30 tys. Ukraińców podjęło po 24 lutego pracę w Polsce

Po 24 lutego pracę w Polsce podjęło ponad 30 tys. obywateli Ukrainy; 75 proc. z nich to kobiety – ingformuje minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Priorytetem jest, aby obywatele Ukrainy podejmowali pracę w całym kraju. Obecnie są to głównie duże miasta.

Autor: PAP

Data: 05-04-2022, 09:57

Maląg: po 24 lutego pracę w Polsce podjęło ponad 30 tys. Ukraińców, w większości kobie/ fot. gov.pl

Szefowa Ministerstwa Rodziny i Polityki Społeczne przypomniała, że na mocy przyjętej specustawy obywatele Ukrainy mają dostęp do polskiego rynku pracy - nie potrzebują już zezwoleń ani oświadczeń, by legalnie pracować w Polsce.

"Uproszczenia są takie, że aby podjąć pracę, wystarczy zatrudnić się u danego przedsiębiorcy, a przedsiębiorca ma 14 dni, aby zgłosić te ofertę do Urzędu Pracy, że dokonał zatrudnienia. I ta praca staje się legalna" - wyjaśniła Maląg.

Minister Maląg poinformowała, że po 24 lutego pracę w Polsce podjęło ponad 30 tys. obywateli Ukrainy. "Widzimy, że do Polski przybywają głównie kobiety z dziećmi, 75 proc. z tych 30 tys. (osób, które już podjęły pracę w Polsce - PAP), to kobiety, 25 proc. to mężczyźni" - powiedziała minister rodziny i polityki społecznej.

Doała, że obywatele Ukrainy podejmują zatrudnienie głównie w dużych miastach - w Warszawie, w Poznaniu, w Łodzi i we Wrocławiu. "Zależy nam na tym, aby obywatele Ukrainy po całym terenie naszego kraju szukali pracy i ją podejmowali" - dodała Maląg. Przypomniała, że z tego powodu resort ogłosił konkurs "Razem możemy więcej", adresowany do publicznych służb zatrudnienia, ale także dla organizacji pozarządowych i podmiotów aktywizacji zawodowej.

"Budżet tego projektu to 40 mln zł. Jak się okazało, ponad 900 projektów na ten konkurs zostało złożonych. Będziemy ten budżet jeszcze zwiększać, gdyż zależy nam przede wszystkim na tym, aby poprzez m.in. naukę języka, aktywizację zawodową właśnie, obywatele Ukrainy podejmowali pracę, bo wtedy będą mogli stanąć +na nogi+ tutaj w Polsce" - podkreśliła minister.

I dodała: "Zależy nam na tym, aby obywatele Ukrainy mogli też podejmować zatrudnienie w swoich zawodach". W tym celu, jak wyjaśniła, kolejna zmiana do ustawy wprowadza np. ułatwienia w nostryfikacji dyplomów.

Już teraz obywatele Ukrainy mogą podjąć pracę w branży gastronomicznej, hotelarskiej i w zakresie szeroko rozumianej opieki. "Z osób, które podjęły zatrudnienie - około 25 proc. jest zatrudnionych na umowę o pracę, 73 proc. to umowy zlecenia. Rozpoczynają się także umowy na prace sezonowe" - dodała szefowa resortu rodziny i polityki społecznej.