Ponad 300 harcerzy Związku Harcerstwa Polskiego wyleciało w czwartek z warszawskiego Lotniska Chopina na Światowe Jamboree Skautowe w Korei Południowej, które odbędzie się w dniach 1-12 sierpnia. Łącznie z Polski na zlot skautów uda się 535 osób.

"Bardzo się cieszę, że tak liczna reprezentacja może wziąć udział w Jamboree, bo to jest niesamowita okazja do tego, żeby poznać ludzi z całego świata, poznać inne kultury i rozmawiać po angielsku" - powiedziała naczelniczka ZHP i komendantka Polskiej Reprezentacji na 25. Światowe Jamboree Skautowe harcmistrzyni Martyna Kowacka. "To, czego my uczymy młodzież w ZHP codziennie, będą mogli w Korei sprawdzić i przetestować" - dodała.

"Wszyscy jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że skoro każdy skaut na świecie ma tylko jedną okazję w życiu, żeby pojechać na taki zlot, to my tej okazji nie przespaliśmy. Wiemy, że to jest dla nas okazja przede wszystkim do przeżycia niesamowitej przygody, poznania wielu kultur, czerpania z nich i nauczenia się wielu rzeczy" - powiedział uczestnik wyprawy na 25. Światowe Jamboree Skautowe Aleksander Chrzanowski.

Dodał, że w związku z tym, że następne Jamboree odbędzie się w Polsce, polscy reprezentanci chcą rozpromować polską kulturę. "Chcemy wszystko przygotować tak, żeby jak najlepiej pokazać naszą ojczyznę. Zabieramy flagi, symbole narodowe i różne rzeczy związane z naszym narodowym dziedzictwem. Bardzo dobrze, że lecimy polskimi liniami lotniczymi i pokazujemy, że rzeczywiście w naszym kraju jest siła. Mamy też nadzieję, że w związku z tym, co wyniesiemy z tej imprezy i czego się tam nauczymy - będziemy mogli robić harcerstwo w Polsce jeszcze lepszym" - podkreślił.

"Każda przygoda musi mieć swój początek i cieszymy się, że jest to Lotnisko Chopina" - zaznaczył dyrektor Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie Piotr Czech. Zwrócił się także do uczestników tegorocznego Jamboree. "Macie wspaniałą, wspólną cechę z nami - określenie +czuwaj+ towarzyszy nam każdego dnia. Czuwamy niezależnie od tego czy świeci słońce, pada deszcz czy śnieg" - zauważył.

Podkreślił, że osoby związane z harcerstwem wiedzą doskonale co to jest przyjaźń, braterstwo, poczucie odpowiedzialności, pomoc drugiemu i wyraził nadzieję na to, że te wszystkie wartości polska reprezentacja pokaże w Korei.

"Ktoś kiedyś powiedział, że świat nie ma granic, bo widział to z samolotu i faktycznie z samolotu widać, że świat nie ma granic" - zaznaczył rzecznik prasowy PLL LOT Krzysztof Moczulski. "Cieszymy się, że jako LOT możemy być waszymi partnerami" - dodał.

Przyznał, że zorganizowanie wyjazdu było niezmiernie trudne do wykonania, potrzebnych było wiele zgód i spotkań z dyplomacją koreańską. "Myślę, że najważniejsze jest to, że będziecie mogli spotkać się ze swoimi rówieśnikami i że zobaczycie, że tak naprawdę wszyscy jesteśmy tacy sami" - powiedział do uczestników wyprawy. "Nie możemy się też doczekać przywiezienia osób z całego świata na kolejną edycję Jamboree w 2027 r." - podkreślił.

Światowe Jamboree Skautowe to zlot organizowany przez Światową Organizację Ruchu Skautowego (World Organization of the Scout Movement - WOSM), przyciągnie prawie 50 tys. skautów z różnych krajów. Z Polski weźmie w nim udział 535-osobowa reprezentacja, ze wszystkich województw w Polsce.

Polska reprezentacja składa się z: 394 osób w wieku 14-17 lat; 46 opiekunów posiadających niezbędne kwalifikacje, aby wyjazd mógł być zatwierdzony jako wypoczynek dzieci i młodzieży zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty, oraz 95 pełnoletnich instruktorów, którzy jako wolontariusze pełnić będą służbę na rzecz zlotu i reprezentacji Polski. W skład reprezentacji wchodzi także lekarz i psycholożka, aby zapewnić reprezentacji jeszcze większe bezpieczeństwo.

Światowe Jamboree Skautowe to najważniejsze wydarzenie Światowej Organizacji Ruchu Skautowego dedykowane młodym ludziom, będącym członkami narodowych organizacji skautowych. Światowe Jamboree to dwa tygodnie atrakcyjnego programu edukacyjnego ludzi z ponad 160 krajów. Odbywa się od 1920 r., co cztery lata w innym miejscu na świecie.

26. Światowe Jamboree Skautowe odbędzie się w 2027 roku w Polsce w Gdańsku na Wyspie Sobieszewskiej. Hasło zlotu - "Bravely" - ma zainspirować młodych ludzi do odważnego podejmowania wyzwań, stawania w obronie swoich wartości oraz podejmowania odpowiedzialności za przyszłość naszej planety.