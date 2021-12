Ponad 300 tys. Ukraińców posiada zezwolenia na pobyt w Polsce

Liczba obywateli Ukrainy posiadających ważne zezwolenia na pobyt w Polsce przekroczyła 300 tys. osób - poinformował rzecznik prasowy Urzędu do Spraw Cudzoziemców Jakub Dudziak. Dodał, że stanowią oni prawie 57 proc. ogółu osiedlających się w kraju cudzoziemców.

Autor: PAP

Data: 12-12-2021, 08:29

Ukraińcy w Polsce

Z danych przekazanych przez Urząd do Spraw Cudzoziemców wynika, że utrzymuje się skala imigracji ukraińskiej do Polski, która związana jest głównie z kwestiami zarobkowymi. Według UdSC zauważalny jest także stopniowy wzrost jej trwałości. Coraz częściej obywatele Ukrainy wybierają długoterminowy pobyt w kraju zamiast migracji tymczasowych.

"Znacząca intensyfikacja imigracji ukraińskiej jest zauważalna od 2014 r. i ma związek przede wszystkim z chęcią podejmowania pracy. Głównymi czynnikami wpływającymi na to zjawisko były: sytuacja ekonomiczno-gospodarcza na Ukrainie, wprowadzenie ruchu bezwizowego oraz ułatwiony dostęp do polskiego rynku pracy" - przekazał rzecznik UdSC Jakub Dudziak.

Dodał, że oprócz możliwości zarobkowych w ramach systemu tzw. oświadczeń o powierzeniu pracy, dla obywateli Ukrainy rozszerzono także program Poland.Bussines Harbour. "Jest to kompleksowy pakiet ułatwiający relokację na terytorium Polski dedykowany przedsiębiorcom i specjalistom z branży IT" - zaznaczył rzecznik UdSC.

Ukraińcy: Województwa

Zaznaczył, że w związku z tym widoczna jest koncentracja obywateli Ukrainy w województwach z dużymi aglomeracjami miejskimi, zwłaszcza na Mazowszu. Najbardziej popularnymi regionami są województwa: mazowieckie - 22 proc. osób, małopolskie - 12 proc., wielkopolskie - 12 proc. oraz dolnośląskie - 9 proc. "Z nieco ponad 300 tys. obywateli Ukrainy posiadających ważne karty pobytu, ok. 60 proc. to osoby w przedziale wiekowym 18-40 lat. Dzieci i młodzież poniżej 18. roku życia stanowią ok. 12 proc., a osoby powyżej 40 lat - ok. 28 proc. Nieznacznie przeważają mężczyźni, którzy stanowią 54 proc. populacji" - wynika z danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Urząd poinformował ponadto, że prawie 84 proc. obywateli Ukrainy posiada zezwolenia na pobyt czasowy, które mogą obowiązywać przez maksymalnie 3 lata. "W zdecydowanej większości są one wydawane w związku z podejmowaniem pracy - 77 proc. spraw. Kolejnymi najczęstszymi celami pobytu w Polsce są kwestie rodzinne - 12 proc. oraz edukacja - 2 proc. - podał UdSC.

Jak podkreślono, powyższe dane nie uwzględniają osób przebywających w Polsce tymczasowo w ramach ruchu bezwizowego lub na podstawie wiz.