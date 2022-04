Ponad 35 tys. obywateli Ukrainy podjęło pracę na podstawie uproszonych procedur

Ponad 35 tys. obywateli Ukrainy podjęło pracę w Polsce na podstawie uproszczonych procedur, 75 proc. z nich to kobiety – poinformowała w środę minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Autor: PAP

Data: 06-04-2022, 10:26

Do Polski z Ukrainy przyjeżdżają głównie kobiety i dzieci/ fot. PAP

Szefowa MRiPS pytana była w Programie I Polskiego Radia m.in. o integrację w polskiej gospodarce uchodźców z Ukrainy.

Odpowiadając, Maląg przypomniała, że na mocy ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa obowiązują uproszone procedury zatrudniania obywateli Ukrainy. Wyjaśniła, że wystarczy zatrudnić się u danego przedsiębiorcy, a przedsiębiorca ma 14 dni, aby zgłosić te ofertę do urzędu pracy, że dokonał zatrudnienia.

"Z danych, które mamy aktualnie, wynika, że ponad 35 tys. osób podjęło pracę na tych procedurach uproszonych" - poinformowała minister. Podała, że 75 proc. z tych ponad 35 tys. osób to kobiety.

Zaznaczyła, że obywatele Ukrainy podejmują pracę głównie w dużych miastach - w Warszawie, w Poznaniu, w Łodzi i we Wrocławiu.

W środę rano Straż Graniczna podała, że od 24 lutego po inwazji rosyjskiej na Ukrainę na granicy polsko-ukraińskiej na kierunku wjazdowym do Polski odprawiono 2,523 mln osób uciekających z Ukrainy.

Wiceszef MSWiA i pełnomocnik rządu ds. uchodźców wojennych z Ukrainy Paweł Szefernaker poinformował we wtorek, że 700 tys. obywateli Ukrainy, którzy uciekli do Polski przed wojną, zarejestrowało się już w systemie PESEL. Dodał, w 96 proc. tych osób to kobiety i dzieci.