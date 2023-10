Biznes i technologie

Ponad 600 tys. zł z Fundacji Grupy PERN na wsparcie projektów dla lokalnych społeczności

PAP

10-10-2023, 18:06

Sprzęt dla Ochotniczych Straży Pożarnych i wsparcie lokalnych projektów kulturalnych oraz sportowych to lokalne inicjatywy, które otrzymały wsparcie Fundacji Grupy PERN. Suma wszystkich dofinansowań w ramach prowadzonych naborów to nieco ponad 600 tys. zł - podała we wtorek spółka.