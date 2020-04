Ponad 620 tys. użytkowników portalspozywczy.pl w marcu. Wspieramy branżę informacją!

XII Europejski Kongres Gospodarczy i European Tech and Start-up Days odbędą się 2-4 września 2020 r.

Pandemia COVID-19 wywróciła nasz świat do góry nogami. Po części wpływa także na sektor spożywczy i handlowy, jednak te branże nie mogą się zatrzymać! Mimo licznych utrudnień i niepewności, trzeba produkować i sprzedawać żywność oraz środki potrzebne gospodarstwom domowych na przetrzymanie trudnych dni kwarantanny.

Nasz portal codziennie dostarcza Państwu niezbędnych informacji rynkowych oraz ze świata polityki. Pracujemy także nad branżowymi raportami, które uszeregują wiedzę i fakty w interesujących Was dziedzinach. Również w tym nietypowym i trudnym czasie – choć pracujemy zdanie - jesteśmy z naszymi czytelnikami.

Zachęcamy do kontaktu z naszymi redakcjami i przekazywanie informacji oraz komentowanie. Liczymy, że za naszym pośrednictwem zechcecie Państwo apelować do Rządu i organizacji w nurtujących Was sprawach, podzielicie się ważną dla branży inicjatywą, zaoferujecie pomoc lub wsparcie i podzielicie się z nami swoimi doświadczeniami i wiedzą.

Chcemy informować Was na bieżąco! Bądźcie z nami!

