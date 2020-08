Ponad 63 proc. dzieci we Wrocławiu zmieniło nawyki żywieniowe dzięki programowi zdrowotnemu

Ponad 63 proc. dzieci zmieniło nawyki żywieniowe i sportowe na tyle, by poprawił się ich skład masy ciała i zmniejszyła się nadwaga. Dotyczy to uczestników zrealizowanego we Wrocławiu Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Cukrzycy i Chorób Cywilizacyjnych PoZdro!