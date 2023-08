Ponad dobę czekają w niedzielę kierowcy tirów na wyjazd z Polski do Ukrainy przez przejście w Dorohusku i Hrebennem (Lubelskie). Ruch w przeciwnym kierunku odbywa się na bieżąco – poinformował rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Lublinie Michał Deruś.

Ponad dobę czekają kierowcy tirów na przejściach granicznych z Ukrainą /fot. PAP

Ruch na poszególnych przejściach granicznych

Rzecznik podał, że ruch na wjeździe z Ukrainy do Polski przez przejście w Dorohusku odbywa się płynnie. Według informacji strony ukraińskiej w kolejce elektronicznej zarejestrowanych jest 680 pojazdów. Po polskiej stronie stoi ok. 550 tirów w 25-godzinnej kolejce. W ciągu nocnej zmiany w odprawiono 637 ciężarówek w obu kierunkach.

Na bieżąco odbywa się również ruch na wjeździe do Polski przez przejście w Hrebennem. W kolejce elektronicznej zarejestrowanych jest 199 tirów. Na wyjeździe do Ukrainy znajduje się 360 pojazdów, co przekłada się na 25 godzin oczekiwania. Podczas ostatniej zmiany odprawiono na tym przejściu 616 ciężarówek.

Na których przejściach nie ma kolejek?

Na pozostałych przejściach z Ukrainą w województwie lubelskim, tj. w Zosinie i w Dołhobyczowie, ruch na wyjeździe z Polski odbywa się bez większych utrudnień. Kierowcy tirów czekają tam maksymalnie do 2 godzin.

Na przejściu towarowym z Białorusią w Koroszczynie do odprawy stoi ok. 100 tirów, tj. 3 godziny oczekiwania. Po białoruskiej stronie nie ma kolejki.