Ponad połowa dorosłych mieszkańców Unii Europejskiej ma nadwagę

53 proc. dorosłych mieszkańców Unii Europejskiej miało w 2019 roku nadwagę - wynika z danych opublikowanych przez Europejski Urząd Statystyczny (Eurostat). 17 proc. Europejczyków zmagało się z otyłością.

Autor: PAP

Data: 22-07-2021, 12:39

Ponad połowa dorosłych mieszkańców Unii Europejskiej ma nadwagę; fot. shutterstock

Prawidłową wagę miało 45 proc. mieszkańców UE, a 3 proc. - niedowagę. Statystyki zostały opracowane na podstawie analiz wskaźnika masy ciała (BMI), czyli stosunku wagi do wzrostu.

Nadwaga w Unii Europejskiej

Istnieją wyraźne różnice między poszczególnymi państwami członkowskimi UE pod względem odsetka dorosłych osób z nadwagą. Najwyższy odnotowano w Chorwacji i na Malcie - po 65 proc., a najniższy - we Włoszech (46 proc.), Francji (47 proc.) i Luksemburgu (48 proc.). W przypadku Polski wskaźnik ten wynosi 58 proc.

We wszystkich państwach członkowskich UE to mężczyźni mają większą predyspozycję do gromadzenia zbędnych kilogramów. Największe różnice między płciami odnotowano w Luksemburgu, gdzie nadwagę miało 59 proc. mężczyzn wobec 38 proc. kobiet; w Czechach było to 70 proc. do 51 proc., a na Cyprze 59 proc. do 41 proc. W Polsce stosunek ten wynosi 68 proc. do 50 proc.