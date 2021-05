Ponad połowa Polaków wciąż obawia się zakażenia koronawirusem

Choć w maju obawy przed zarażeniem się koronawirusem zmniejszyły się znacząco, to nadal jednak ponad połowa ankietowanych (55 proc.) obawia się zarażenia - wynika z sondażu CBOS.

Autor: PAP

Data: 21-05-2021, 12:57

W maju obawy przed zarażeniem się koronawirusem zmniejszyły się znacząco; fot. unsplash.com

Jak podali autorzy badania, blisko co piąty ankietowany (18 proc.) wyraża duże obawy.

"Skala obaw przed zarażeniem się koronawirusem zależy przede wszystkim od wieku - im starsi respondenci, tym silniejszy niepokój z tym związany. Zarażenia obawia się ogółem 70 proc. badanych mających co najmniej 65 lat i jedynie niespełna co trzeci ankietowany do 24 roku życia (32 proc.)" - podał CBOS.

Szczepienie nie eliminuje obaw przed zarażeniem

Według autorów sondażu, nawet zaszczepienie dwoma dawkami szczepionki nie eliminuje obaw przed zakażeniem. Większość zaszczepionych (wśród których dominują osoby w wieku 55+) deklaruje mniejsze lub większe obawy przed zachorowaniem. "Generalnie są one skorelowane z chęcią zaszczepienia się przeciw COVID-19" - czytamy w sondażu przesłanym w piątek PAP.

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono w dniach od 6 do 16 maja 2021 roku na próbie liczącej 1163 pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL.