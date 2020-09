Ponad połowa załadowanych ciężarówek w UE nie jest wykorzystana optymalnie

Co to jest SENT i jak wygląda państwowe monitorowanie pojazdów

Dlatego w najbliższej przyszłości to właśnie wzrost wydajności w operacjach transportowo-spedycyjnych, skuteczna analiza danych oraz sprawne reagowanie na zmiany w sektorze TSL będą kluczowe, by przewoźnik zachował konkurencyjność. Na tym polu przedsiębiorców wspierają narzędzia cyfrowe takie jak telematyka lub TMS (system zarządzania transportem).

Systemy informatyczne w transporcie - prognozy ekspertów

W przyszłości to nie cena, czyli stawki za fracht, może być głównym kryterium wyboru podwykonawcy. Transport, spedycja i logistyka rozwijają krok po kroku narzędzia informatyczne. Wdrażają je do swoich firm, by zamówienia i zlecenia były obsługiwane w modelu SaaS. Branża dostrzega potencjał w analizowaniu dużej ilości danych gromadzonych w czasie rzeczywistym. Co więcej, zaczyna wykorzystywać je tak, by wszelkie procesy udoskonalać i przyspieszać. Rynek ewoluuje i coraz częściej będziemy mieć do czynienia z transportem 4.0. Dlatego nie cena, a elastyczność, sprawność w działaniu i umiejętne zarządzanie taborem będą mieć znaczenie przy wyborze firmy do współpracy. Ponadto firmy, które jako pierwsze zdiagnozują nieefektywne zarządzanie flotą z uwagi na niskie stawki za frachty i brak narzędzi cyfrowych do odpowiedniego planowania zleceń, będą wygrane, bo bardziej konkurencyjne na rynku międzynarodowych przewozów drogowych niż te, które będą tkwić w starym offline-owym modelu – wyjaśnia Tomasz Czyż, ekspert Grupy Inelo, GBOX.

„Transport przyszłości” PwC wskazuje, że ponad połowa zapytanych przedstawicieli sektora przewozów drogowych jest przekonanych, iż to digitalizacja pozwoli im zwiększyć przychody. W najnowszym raporcie European Road Transportation Survey 2020 czytamy, że aż 74 proc. respondentów – przewoźników, kierowców i spedytorów – wskazuje na cyfryzację jako główny motor napędowy rozwoju ich biznesu.

Zarządzanie transportem w przedsiębiorstwie. W czym upatrujemy ulepszeń?

Kooperacja między załadowcami a zleceniobiorcami i truckerami, automatyzacja przesyłanych dokumentów, komunikacja z kierowcami oraz transparentność w realizowaniu operacji – to główne oraz najczęściej wskazywane atuty narzędzi informatycznych – jak system telematyczny czy TMS – używanych w przedsiębiorstwach transportowo-spedycyjnych. Przewoźnicy, czy kierowcy widzą nadchodzące zmiany również w analizie gromadzonych informacji, które są podstawą podejmowania trafnych biznesowo decyzji oraz optymalizują przekazywanie danych, co przekłada się na oszczędność czasu.