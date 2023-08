Biznes i technologie

Populacje pszczół zagrożone falami upałów nie mniej niż ludzie

Autor: PAP

Data: 25-08-2023, 06:54

Ekstremalne upały wpływają niekorzystnie nie tylko na ludzi, ale także na zapylacze i bytujące w nich patogeny. Może to mieć poważne konsekwencje gospodarcze i negatywnie wpływać na zdrowie publiczne - donosi „Frontiers in Ecology and Evolution”.

Populacje pszczół zagrożone falami upałów nie mniej niż ludzie. fot. pixabay