Dotychczas o aspartamie było wiadomo jedynie w kontekście zwiększonego ryzyka chorób metabolicznych, kardiologicznych oraz nowotworowych. W nowych analizach naukowcy z Florida State University College of Medicine wskazali jednak na korelację pomiędzy stosowaniem aspartamu a pogarszającą się pamięcią i zdolnością uczenia się.

- Te dwie sfery: pamięć i odczuwanie lęku do pewnego stopnia się pokrywają. Dla uczenia się istotny jest bowiem składnik emocjonalny. Gdy on występuje, pamiętamy lepiej, choć to dosyć odrębna funkcja i sieć neuronalna - podkreślił prof. Pradeep Bhide, jeden z autorów badań. - Drugą rzeczą, którą teraz, w przeciwieństwie do badań nad lękiem, zauważyliśmy, jest to, że skutki przeszły tylko na jedno pokolenie. Nie zaobserwowano ich u wnuków, tylko u dzieci samców myszy. Stanowi to kolejny dowód, że tego rodzaju dziedziczenie zachodzi w wyniku zmian epigenetycznych, w plemnikach - dodał.