Biznes i technologie

Popularny słodzik może wywoływać zaburzenia lękowe

Autor: PAP

Data: 15-12-2022, 07:55

Aspartam, popularna substancja słodząca dodawana do żywności i napojów, u myszy wywołuje zaburzenia lękowe utrzymujące się przez dwa kolejne pokolenia – informuje pismo „Proceedings of the National Academy of Sciences”.

Badania szkodliwości aspartamu przeprowadzono na myszach/ fot. Alexander Grey on Unsplash