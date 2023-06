Sztuczny słodzik stosowany w tysiącach produktów spożywczych podobno ma być oznaczony przez WHO jako - prawdopodobnie rakotwórczy dla ludzi. To wzbudziło zaniepokojenie branży spożywczej.





Aspartam ma być oznaczony przez WHO jako - prawdopodobnie rakotwórczy dla ludzi; fot. unsplash.com / Kenny Eliason

Dział badań nad rakiem Światowej Organizacji Zdrowia, Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC), przeprowadziła przegląd bezpieczeństwa aspartamu.

W lipcowym oświadczeniu IARC i Komitet Ekspertów FAO/WHO przedstawią wnioski na podstawie oceny ryzyka, która określa prawdopodobieństwo wystąpienia określonego rodzaju uszczerbku na zdrowiu we wskazanych warunkach i przy określonym poziomie narażenia.

Przemysł spożywczy wyraził poważne zaniepokojenie raportami.

Aspartam rakotwórczy?

Według doniesień popularny sztuczny słodzik stosowany w tysiącach produktów na całym świecie, w tym dietetycznej coli, lodach i gumie do żucia, ma być uznany za potencjalne zagrożenie rakiem dla ludzi.

IARC przygotowuje się do oznaczenia słodzika jako "prawdopodobnie rakotwórczego dla ludzi", poinformował Reuters w czwartek. Oznaczałoby to, że istnieją pewne dowody łączące aspartam z rakiem, ale są one ograniczone. IARC ma dwie kategorie: "prawdopodobnie rakotwórcze dla ludzi" i "rakotwórcze dla ludzi".

Jaka dawka aspartamu jest bezpieczna dla człowieka?

Posunięcie może okazać się kontrowersyjne. IARC spotkała się już nie raz z krytyką za wywołanie alarmu. Wcześniej zaliczono pracę nocną i spożywanie czerwonego mięsa do prawdopodobnie rakotwórczej klasy, a korzystanie z telefonów komórkowych wymieniano jako potencjalnie rakotwórcze.

IARC nie bierze pod uwagę, ile produktu dana osoba może bezpiecznie spożyć. Ta rekomendacja pochodzi od oddzielnego komitetu ekspertów WHO ds. dodatków do żywności, Wspólnego Komitetu Ekspertów FAO/WHO ds. Dodatków do Żywności (JECFA), który również dokonuje przeglądu stosowania aspartamu w tym roku. Ma ogłosić swoje ustalenia tego samego dnia, w którym IARC opublikuje swoją decyzję, czyli 14 lipca.

Aspartam w produkcji żywności

Aspartam jest szeroko stosowany od lat 80. XX wieku jako słodzik stołowy oraz w produktach takich jak dietetyczne napoje gazowane, guma do żucia, płatki śniadaniowe i krople na kaszel.

Jest dopuszczony do użytku na całym świecie przez organy regulacyjne, które dokonały przeglądu wszystkich dostępnych dowodów, a główni producenci żywności i napojów przez dziesięciolecia bronili jego stosowania.

Czy aspartam jest bezpieczny?

"IARC nie jest organem zajmującym się bezpieczeństwem żywności" - powiedziała "The Guardianowi" Frances Hunt-Wood, sekretarz generalna Międzynarodowego Stowarzyszenia Producentów Słodzików. "Aspartam jest jednym z najdokładniej zbadanych składników w historii, a ponad 90 agencji bezpieczeństwa żywności na całym świecie deklaruje, że jest bezpieczny, w tym Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności, który przeprowadził najbardziej wszechstronną ocenę bezpieczeństwa aspartamu do tej pory" - dodaje.

Dyrektor wykonawczy International Council of Beverages Associations, Kate Loatman, zasugerowała, że ​​posunięcie to "może niepotrzebnie wprowadzać konsumentów w błąd, zachęcając ich do spożywania większej ilości cukru zamiast wybierania bezpiecznych opcji bezcukrowych i niskocukrowych".

Jak donosi "The Guardian", istnieją dowody, które budzą wątpliwości co do potencjalnego wpływu aspartamu na ryzyko zachorowania na raka. Badanie przeprowadzone w ubiegłym roku we Francji z udziałem około 100 000 osób dorosłych wykazało, że ci, którzy spożywali większe ilości sztucznych słodzików, w tym aspartamu, mieli nieco wyższe ryzyko zachorowania na raka. Badanie przeprowadzone przez Ramazzini Institute we Włoszech na początku 2000 roku wykazało, że niektóre nowotwory u myszy i szczurów były powiązane z aspartamem.