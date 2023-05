Biznes i technologie

Poręba o decyzji KE: dodatkowe pieniądze dla polskiej wsi, to jest coś, co każdego rolnika na pewno ucieszy

Autor: PAP

Data: 16-05-2023, 15:05

Dodatkowe pieniądze dla polskiej wsi, to jest coś co każdego rolnika na pewno ucieszy - mówił europoseł PiS Tomasz Poręba o zatwierdzeniu przez KE programu Polski o wartości ok. 122,6 mln euro. Program ma na celu wsparcie sektora podstawowej produkcji rolnej w kontekście wojny Rosji z Ukrainą.