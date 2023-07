Operator przesyłowy gazu Gaz-System i Dowództwo Wojsko Obrony Terytorialnej podpisali w czwartek porozumienie m.in. o współpracy szkoleniowej i przygotowaniach do współdziałania żołnierzy i pracowników operatora w sytuacjach kryzysowych.

Objęta umową współpraca to m.in. szkolenie pracowników Gaz-Systemu z podstaw szkolenia wojskowego i współdziałania z siłami zbrojnymi RP; przekazywanie informacji o zagrożeniach i zdarzeniach istotnych dla funkcjonowania Gaz-Systemu i jednostek WOT; współdziałania żołnierzy WOT i pracowników operatora w sytuacjach kryzysowych.

Jak podkreślała na konferencji prasowej pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, agresja Rosji na Ukrainę pokazała, że wojna to także ataki na infrastrukturę krytyczną, zarówno sieciową, hydroelektrownie, jak i stwarzanie zagrożenia dla elektrowni jądrowej.

"Mamy świadomość zagrożenia infrastruktury krytycznej w Polsce. Chronimy ją, dywersyfikujemy źródła energii, co powoduje, że Polska jest bezpieczna, ale nie możemy zapominać, że wojna trwa" - mówiła pełnomocnik. Jak dodała, nasila się też wojna propagandowa i nie możemy pozostać bierni. "Gdyby jakieś działania dywersyjne na terenie Polski byłyby wykonywane, pewnie dotyczyłaby infrastruktury krytycznej" - oceniła, wskazując na współpracę jako metodę przeciwdziałania.

Rząd takie inicjatywy wspiera i liczy, że inne spółki strategiczne pójdą w ślady Gaz-Systemu, co spowoduje, że będziemy jako kraj bardziej odporni - podkreśliła Łukaszewska-Trzeciakowska.

Prezes Gaz-Systemu Marcin Chludziński podkreślał, że formalizuje się coś, co trwa od dłuższego czasu, bo ok. 500 pracowników już było szkolonych przez WOT. "Warto żebyśmy znali się wzajemnie, mieli przećwiczone procedury, wiedzieli, gdzie co jest" - podkreślał Chludziński. Jak dodał, w ramach współpracy będą też prowadzone ćwiczenia na infrastrukturze Gaz-Systemu.

Dowódca WOT gen. bryg. Maciej Klisz podkreślał, że w ramach porozumienia dostarczy ludziom, zapewniającym bezpieczeństwo energetyczne kompetencji, aby wiedzieli jak się zachować w sytuacjach zagrożenia. "Przygotowujemy serię ćwiczeń związanych ze wspólną działalnością WOT i Gaz-Systemu" - zaznaczył Klisz.

Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System to w 100 proc. spółka Skarbu Państwa o strategicznym znaczeniu. Odpowiada za przesył gazu ok. 12 tys. km gazociągów, jest właścicielem i operatorem terminala LNG w Świnoujściu.