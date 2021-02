Porozumienie: Gowin nie prowadzi rozmów z opozycją o projekcie dot. podatku od reklam

Na początku lutego do wykazu prac legislacyjnych rządu wpisano projekt ustawy, którego konsekwencją będzie wprowadzenie składki z tytułu reklamy internetowej i reklamy konwencjonalnej. Zgodnie z założeniami połowa wpływów ze składek ma trafić m.in. do NFZ, a także na Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków i nowo utworzony Fundusz Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Obszarze Mediów. Znaczna część prywatnych mediów w środę protestowała we wspólnej akcji "Media bez wyboru", będącej odpowiedzią na zapowiedź przygotowania przez rząd tego projektu.

Konsultacje w sprawie zablokowania projektowanego przez rząd podatku zapowiedział w czwartek szef PO Borys Budka. Do konsultacji, według zapowiedzi Budki, zaproszeni zostaną również wicepremier, szef Porozumienia Jarosław Gowin oraz lider ruchu Polska 2050 Szymon Hołownia.

Sroka, pytana w piątek w Radiu Zet, jak Porozumienie zachowa się w tej sprawie podkreśliła, że w jej ocenie projekt dotyczący opodatkowania mediów jest zły. Zaznaczyła jednak, że Porozumienie zawsze było za opodatkowaniem międzynarodowych internetowych gigantów, którzy unikają płacenia w Polsce podatków. "Z pewnym rozczarowaniem patrzymy na zapisy tego projektu, bo on na pewno tego nie osiągnie" - zaznaczył. Jak dodała, dla niej, jak większości parlamentarzystów Porozumienia projekt PiS w obecnym kształcie jest nie do przyjęcia.

Sroka poinformowała, że wieczorem zaplanowane jest posiedzenie zarządu partii, który będzie debatował m.in. nad tą kwestią. "Po posiedzeniu będziemy mogli jasno powiedzieć, jak odnosimy się do tego projektu, który jest w najwcześniejszej fazie konsultacji" - dodała.

Zaprzeczyła, by Gowin planował wzięcie udziału w konsultacjach zaproponowanych przez szefa PO Borysa Budkę. "Konsultacje w tej chwili z opozycją nie są potrzebne. To, czy projekt stanie w ogóle pod obrady Sejmu, zależy jeszcze od Rady Ministrów" - mówiła.

"Dementuję, żadnych rozmów z opozycją na temat projektu ustawy dotyczącego opodatkowania mediów nie było" - podkreśliła.

Sroka zapytana, czy Gowin spotkał się ostatnio z b. premierem Donaldem Tuskiem, wskazała, że pogłoski sugerujące, ze do takiego spotkania doszło są kłamstwem wypuszczanym przez środowiska, którym może zależeć na rozbiciu koalicji Zjednoczonej Prawicy. "Dementuję, Jarosław Gowin nie spotkał się z Donaldem Tuskiem" - oświadczyła.