Zasady przygotowania corocznych kontraktów, ale też powołanie rady reprezentującej wszystkich dostawców przewiduje zawarte w piątek w Trzemesznie (woj. wielkopolskie) porozumienie między przedstawicielami plantatorów, a Przedsiębiorstwem Przemysłu Ziemniaczanego (PPZ).

Porozumienie dotyczące zasad współpracy z zarządem spółki podpisało 9 przedstawicieli dostawców PPZ. Ziemniaki firmie produkującej m.in. skrobię dostarcza około 1 tys. rolników, głównie z terenu województw wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego.

Wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik w czasie konferencji zorganizowanej po podpisaniu porozumienia podkreślił, że wynegocjowana forma współpracy gwarantuje bezpieczeństwo - ceny i wysokiej jakości produktu - zarówno rolnikom, jak i zakładowi.

"Nadto w porozumieniu zawarto jeszcze aspekt finansowy, że jeżeli pojawią się odpowiednie zyski, udział w tych zyskach będą mieli również plantatorzy" - powiedział.

Dodał, że na mocy porozumienia powstanie również rada plantatorów. "To powiązanie, to jest takie cywilizowanie gospodarki rolnej. Tak jest na całym świecie, tak jest w Europie, tak jest w UE, że dostawcy czują się związani, współpracują, współdziałają i to przez długie lata na zasadzie partnerstwa i wzajemnego poszanowania, i to porozumienie dziś tutaj to gwarantuje" - powiedział.

Wiceminister wskazał, że porozumienie było wzorowane na podobnych umowach zawieranych z plantatorami buraków cukrowych. "Jeśli będą trudniejsze lata, to to porozumienie też mówi o tym, że te trudności przeżywamy solidarnie, czyli i ci, którzy dostarczają ziemniaki i firma" - zaznaczył.

Pytany o prognozy tegorocznych zbiorów ziemniaków ocenił, że obecny sezon będzie "niezły". "To nie będą wybitnie wysokie plony, ale niezły mimo suszy - troszeczkę później popadało, ziemniaki odrobiły i nie będzie tutaj tak źle. Średnie plony przewidujemy" - ocenił.

Prezes Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno Sp. z o.o. Marta Milewska zaznaczyła, że zgodnie z porozumieniem dostawcy firmy wybiorą spośród siebie radę plantatorów, która będzie reprezentowała wszystkich plantatorów w kontaktach z zarządem przedsiębiorstwa.

"Rada będzie konsultowała wszystkie te kwestie, które wiążą się z dostarczeniem do zakładu surowca i zapewnieniem odpowiedniej jego ilości i jakości. Będziemy rozmawiać też na temat kształtu umowy kontraktacji. Będziemy uzgadniać cenę gwarantowaną dla naszych plantatorów" - zapewniła. Dodała, że rada plantatorów ma być wybierana na trzyletnią kadencję.

Prezes zaznaczyła, że porozumienie nie ustala ceny umowy kontraktacji, tylko wskazuje na przykład treść umowy czy terminy, w jakich plantatorzy powinni się dowiedzieć o cenie gwarantowanej na dany rok. Jej zdaniem ułatwi to rolnikom np. planowanie wielkości upraw ziemniaków na dany rok.

Milewska zaznaczyła, że zakład w Trzemesznie zwiększył swoje moce produkcyjne i przerabia obecnie 3 tys. ton ziemniaków na dobę. Firma poszukuje też kolejnych dostawców. Przedsiębiorstwo produkuje skrobię i białko ziemniaczane oraz płynny nawóz wieloskładnikowy K5.

Plantator Józef Pawela, jeden z sygnatariuszy piątkowego porozumienia, w rozmowie z PAP podkreślił, że dokument przewiduje powstanie tzw. rodziny plantatorskiej.

"Plantatorzy uprawiający ziemniaki w roku 2023 i 2024 dostaną współczynnik w postaci ułamka dziesiętnego, gdzie będą mieli prawo do kontraktacji. Mając takie pierwszeństwo do kontrakcji producent skrobi ziemniaczanej u tego plantatora będzie musiał z nim podpisać umowę kontraktacyjną. Dzisiaj producent skrobi może wybiórczo sobie wybierać plantatorów, a to porozumienie właśnie mówił o czymś takim, że powstanie tzw. rodzina, do której trzeba się najpierw zwrócić po surowiec" - opisał.

Według Paweli na porozumieniu skorzystają wszyscy dostawcy zakładu w Trzemesznie. Dodał, że do czerwca zostanie wybrana siedmioosobowa rada plantatorów, która będzie współpracować z zarządem firmy.