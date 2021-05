Porozumienie z Ankary ożywi eksport polskiej żywności do Turcji?

Polska odnotowuje ujemne saldo w wymianie handlowej artykułami rolno-spożywczymi z Turcją. Czy punktem zwrotnym będzie podpisane w Ankarze memorandum między ministerstwami rolnictwa obu krajów?

Autor: Portalspozywczy.pl

Data: 26-05-2021, 14:16

Sekretarz stanu Ryszard Bartosik uczestniczył w dniach 24-25 maja br. w oficjalnej wizycie prezydenta RP Andrzeja Dudy do Republiki Turcji. fot. mrirw

Ważnym punktem programu wizyty w Turcji było podpisanie, w obecności prezydentów Polski

oraz Turcji, „Memorandum o Porozumieniu między Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi RP

a Ministerstwem Rolnictwa i Leśnictwa Republiki Turcji o współpracy rolniczej”. Przyjęcie tego dokumentu świadczy o zaangażowaniu i gotowości partnerów po stronie polskiej i tureckiej

do zacieśniania współpracy dotyczącej szeroko rozumianego sektora rolnictwa i rybołówstwa.

Eksport żywności do Turcji - wyzwania

Podczas pobytu w Ankarze wiceminister Bartosik spotkał się z wiceministrem rolnictwa i leśnictwa Republiki Turcji Akifem Özkaldım. W tracie rozmowy wiceministrowie podkreślili zainteresowanie intensyfikacją kontaktów i wspieraniem wspólnych inicjatyw sprzyjających rozwojowi sektora rolno-spożywczego obu krajów. Wyrazili także nadzieję, że podpisanie „Memorandum o Porozumieniu między Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Rolnictwa i Leśnictwa Turcji o Współpracy Rolniczej” będzie istotnym impulsem sprzyjającym zacieśnianiu wzajemnych relacji.

Omawiając stan współpracy w obszarze handlu sekretarz stanu w MRiRW zwrócił uwagę, że zależy nam na poszerzeniu asortymentu eksportowanych do Turcji produktów rolno-spożywczych, w szczególności towarów pochodzenia zwierzęcego, oraz eliminacji barier w dostępie do rynku tureckiego dla produktów rolno-spożywczych z Polski. Wiceminister Akif Özkaldı również wyraził nadzieję na wzrost wzajemnych obrotów towarami rolno-spożywczymi. Wiceszef tureckiego resortu rolnictwa zaznaczył także, że po stronie tureckiej trwają obecnie prace nad kwestiami problematycznymi związanymi z dostępem do rynku dla żywności z Polski.

W 2020 r. Polska wyeksportowała do Turcji produkty rolno-spożywcze o wartości 124,5 mln euro, głównie: pszenicę 32,4 mln euro. Z Turcji w 2020 roku importowaliśmy towary rolno-spożywcze

o wartości 220 mln EUR (gł. owoce cytrusowe: 40,2 mln EUR, orzechy, tytoń).