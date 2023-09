Port Gdańsk podpisał list intencyjny o współpracy z Portem Saloniki. Porozumienie ma pozwolić stronom na rozwój, wymianę doświadczeń, a także otworzyć nowe możliwości dla transportu ładunków między krajami w ramach Via Carpatii – poinformowały we wtorek władze spółki.

Pełnomocnik Portu Gdańsk ds. komunikacji z mediami Małgorzata Kaliszewska poinformowała w przesłanym PAP komunikacie, że podczas wizyty w Grecji przedstawiciele gdańskiego portu mieli okazję spotkać się z władzami Portu Saloniki, przedstawicielami Regionu Centralnej Macedonii oraz przedstawicielami Uniwersytetu Arystotelesa.

"Spotkania miały na celu m.in. wymianę doświadczeń wszystkich grup interesariuszy Via Carpatii oraz Inicjatywy Trójmorza, do której w ostatnich dniach dołączyła Grecja. Szczególnie omawianą kwestią było ustanowienie odnogi Via Carpatii prowadzącej do polskich portów i wskazanie jej jako kolejnej z efektywnych dróg w korytarzu transportowym między Grecją a Polską" - wyjaśniła.

"To kluczowy korytarz wiodący z południa na północ Europy, który ma przebiegać z Kłajpedy i Kowna na Litwie przez Białystok, Lublin, Rzeszów i słowackie Koszyce do Debreczyna na Węgrzech, a dalej do Rumunii, Bułgarii i Grecji. Trasa będzie docierać m.in. do greckich Salonik nad Morzem Egejskim. Powstanie tego korytarza wpłynie na wzrost atrakcyjności tej części Europy jako miejsca lokowania nowych inwestycji - wskazuje cytowany w informacji wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

Małgorzata Kaliszewska podała, że do podpisania listu intencyjnego między portami doszło podczas Thessaloniki International Fair (TIF), czyli największej imprezy handlowej w Europie Południowo-Wschodniej, która skupia ok. 1,5 tys. wystawców i ponad 200 tys. gości z całego świata.

"9 września na stoisku Portu w Salonikach podpisy pod porozumieniem złożyli po stronie polskiej Łukasz Malinowski, Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk (ZMPG), po stopnie greckiej - Thanos Liagkos, Prezes Wykonawczego Zarządu i Dyrektor Zarządzający Portu Saloniki (THPA). Zamiarem obu portów jest budowa partnerskich relacji biznesowych oraz promowania innowacyjności jako kluczowego element rozwoju biznesu z podmiotami gospodarczymi" - przekazała.

"Akces Grecji do Inicjatywy Trójmorza jest kluczowym momentem dla wzmocnienia politycznej i ekonomicznej współpracy regionów Europy Centralnej i Wschodniej. Porozumienie pomiędzy polskimi i greckimi portami otwiera nowe możliwości dla logistyki, co w dalszej kolejności zwiększy wolumen towarów wymienianych między naszymi regionami. Trasy łączące Gdańsk i inne polskie porty z Grecją dzięki Via Carpatii stworzą nowe arterie komunikacyjne, które finalnie wesprą integrację i dynamikę rozwoju obu stron łączących tę trasę - mówił podczas ceremonii podpisania listu prezes Portu Gdańsk Łukasz Malinowski.

W informacji podkreślono, że gdański port ma także wiele innych atutów. Wśród nich wymieniono m.in. nowoczesne terminale przeładunkowe, wydajną infrastrukturę dostępową do portu, bogatą siatkę połączeń żeglugowych, a także pozycję niekwestionowanego lidera na Bałtyku w przeładunkach kontenerów.

"Podjęcie współpracy między naszymi portami to możliwość wymiany doświadczeń na wielu płaszczyznach. Działania synergiczne jakie z niej wynikną, przyczynią się do rozwoju każdej ze stron i wspólnego osiągania celów na poziomie lokalnym, krajowym, a także podczas prac nad inicjatywami realizowanymi w ramach projektów unijnych. To niezwykle ważne by mówić wspólnym głosem, ponieważ sukces portów to sukces naszych regionów - mówi cytowany w komunikacie prezes Portu Saloniki Thanos Liagkos.

W komunikacie zaznaczono, że Port Saloniki jest jednym z największych greckich portów morskich oraz jednym z największych portów na Morzu Egejskim.

"Roczna przepustowość portu wynosi 16 mln ton. Armatorzy obsługujący port to m.in. BULCON, CMA/CGM, Contship, Ecu-Line, Empros, Evergreen, Hapag Lloyd, K-Line, Lloyd Triestino, LPS, MSC, Norasia, Yang Ming, ZIM" - informuje Małgorzata Kaliszewska.

"Cieszę się na perspektywę tej kooperacji. Via Carpatia daje ogromne możliwości portom Trójmiasta. A skoro zaczyna się w Salonikach, to niech ważnym pod względem biznesowym punktem Via Carpatia będzie też Polska. Może to być silny bodziec do tworzenia zupełnie nowych relacji także transoceanicznych, na których zależy portom w Polsce. Do Gdańska dwa razy w tygodniu zawijają największe kontenerowce świata o pojemności blisko 24 tys. TEU, należące do liderów rynku shippingowego. W ramach oferowanych linii oceanicznych jesteśmy jedynym bałtyckim portem, który obsługuje bezpośrednie połączenia kontenerowe z Chinami. W przeładunkach ogółem na Bałtyku zajmujemy 2 miejsce" - dodaje prezes Portu Gdańsk Łukasz Malinowski.