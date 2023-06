Port Gdańsk zakończył prace związane z przygotowaniem 380 nowych miejsc postojowych dla samochodów ciężarowych ze zbożem. Kolejne 80 miejsc na działce po zakładach Kruszwica zostanie oddanych do użytku w połowie czerwca – podał w piątek Port Gdańsk.

Małgorzata Kaliszewska z Portu Gdańsk przekazała w komunikacie, że w związku ze wzmożonym eksportem zboża, Port Gdańsk jest przygotowany na większy ruch samochodów ciężarowych.

"Szacuje się, że około 70 proc. transportu ziarna do portu będzie się odbywało właśnie ciężarówkami. Operatorzy mogą obsłużyć 730 aut na dobę. By przeciwdziałać zatorom na traktach dojazdowych do portu, Zarząd Morskiego Portu Gdańsk buduje nowe miejsca parkingowe" - poinformowała.

Jak dodała, przy ul. Budowniczych Portu Północnego - Poinca na działce o pow. ok. 1 ha powstało ok. 80 miejsc postojowych, a przy ul. Załogowej (dawny teren zakładów Kruszwica) na powierzchni 4 ha wybudowano parking na 300 aut. "Kolejne 80 miejsc odstawczych na działce po zakładach Kruszwica zostanie oddanych do użytku kierowców w połowie czerwca" - wyjaśniła Kaliszewska. Zapowiedziała, że parkingi przy ul. Załogowej i Budowniczych Portu Północnego - Poinca będą dostępne dla kierowców od 5 czerwca.

W informacji podano, że Port Gdańsk rozpoczyna przygotowanie nowego parkingu u zbiegu ul. Kontenerowej oraz ul. Nowa Portowa o powierzchni ok. 2,5 ha i pojemności ok. 190 aut ciężarowych.

"Przewidywany termin oddania do użytku to połowa lipca. Wówczas port będzie dysponował 970 miejscami parkingowymi" - tłumaczy rzeczniczka prasowa Portu Gdańsk.

W informacji przekazano, że zboże przeznaczone na eksport jest badane za pomocą rakorafów, czyli urządzenie do pobierania próbek zbóż. "Badania jakości ziarna są przeprowadzane na trzech parkingach zlokalizowanych w granicach Portu Gdańsk. Rakorafy są dostępne przy ul. Budowniczych Portu Północnego, Ku Ujściu i na parkingu przy ul. Śnieżna/Handlowa. Niebawem ZMPG zamontuje zadaszenia nad rakorafami, by badania zboża mogły odbywać się również w tracie opadów deszczu" - podano w komunikacie.

Jak wynika z informacji udostępnionych przez Port Gdańsk, w 2022 r. w gdańskim porcie przeładowano łącznie 1,9 mln ton zboża. Na terenie portu przeładunkiem zbóż zajmują się terminale: GBT/Malteurop na Nabrzeżu Bytomskim, Port Gdański Eksploatacja na Nabrzeżu Szczecińskim, Magrol na Nabrzeżu Zakrętu Pięciu Gwizdków, Gdańskie Młyny na Nabrzeżu Zbożowym, Speed na Nabrzeżu Wiślanym i Siark-Port na Nabrzeżu OPP.