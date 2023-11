Biznes i technologie

Port Lotniczy Olsztyn-Mazury w sezonie wakacyjnym będzie miał połączenie czarterowe do Bułgarii

Autor: PAP

Data: 09-11-2023, 14:03

W sezonie letnim Port Lotniczy Olsztyn Mazury zyska połączenie czarterowe do Bułgarii. Tym samym siatka połączeń czarterowych zwiększy się do trzech: oprócz lotów do Burgas, realizowane będą także loty do tureckiej Antalyi oraz tunezyjskiej Enfidhy.

