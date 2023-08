Port w Gdańsku osiągnął wzrost wolumenu o 36 proc. rok do roku. Jak podkreśliła Aneta Urbanowicz z Portu Gdańsk, po pierwszym kwartale br. Port Gdańsk wszedł na 8. miejsce w rankingu portów europejskich i wyprzedził takie miasta jak francuska Marsylia, rumuńska Konstanca, hiszpańska Barcelona czy Walencja.

W ciągu pierwszego półrocza na nabrzeżach Portu Gdańsk przeładowano o 36 proc. więcej towarów rdr; fot. shutterstock/Avigator Fortuner

Władze portu w Gdańsku poinformowały, że w ciągu pierwszego półrocza na nabrzeżach Portu Gdańsk przeładowano 41,2 mln ton towarów. Oznacza to wzrost wolumenu o 36 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Największe wzrosty zanotowały surowce energetyczne: węgiel i paliwa płynne

Port Gdańsk nadal utrzymuje pozycję lidera kontenerowego na Bałtyku i 2. miejsce w przeładunkach ogółem. Ustępuje tylko portowi Ust-Ługa, który jest głównym oknem eksportowym, jeśli chodzi o rosyjskie surowce energetyczne.

"Po pierwszym półroczu na fali wzrostów w gdańskim porcie są surowce energetyczne. Przeładunki paliw płynnych sięgnęły 18,3 mln ton (wzrost o 59 proc.), węgla - 8,4 mln t (o 117 proc. więcej). Drobnica zanotowała 6-procentowy spadek - osiągając wynik na poziomie 11 mln t" - przekazała Aneta Urbanowicz.

Przeładunek zboża wyzwaniem dla portów Europy Środkowo-Wschodniej

Jak podała spółka, sporym wyzwaniem dla portów Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Portu Gdańsk, są obecnie przeładunki zbóż. W okresie styczeń-czerwiec 2023 przez Port Gdańsk wyeksportowano ok. 1,4 mln ton zboża (zwłaszcza kukurydzy), co stanowi wzrost o 52 proc. w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego. Dla porównania przez cały 2022 r. gdański port obsłużył nieco ponad 1,9 mln t ziarna. Inne towary masowe osiągnęły wynik 1,7 mln t (wzrost o 9 proc.).

Prezes Portu Gdańsk Łukasz Malinowski podkreśla w przesłanym PAP komunikacie, że w tym roku port pobije rekord przeładunków z 2022 r.

"W sumie przeładowaliśmy o 36 proc. więcej towarów niż rok wcześniej. Jeszcze w ub. roku Port Gdańsk plasował się na 13. pozycji w Europie, a już zajmujemy 8. miejsce" - dodał Malinowski.

Port Gdańsk: 1832 statki handlowe w I połowie 2023 r.

Jak przekazały władze Portu Gdańsk, w ciągu ostatnich sześciu miesięcy do Gdańska zawinęły w sumie 1832 statki handlowe (średnie GT 24 585). To więcej o 125 jednostek niż w I połowie 2022 r. (wówczas średnie GT wynosiło 20 394).

Spółka poinformowała też, że widoczny jest wzrost przeładunków w Porcie Wewnętrznym - o 66,7 proc. To zasługa m.in. inwestycji poczynionych w tej części portu, dzięki którym możliwe są zawinięcia większych statków. Modernizację toru wodnego (na długości 7 km), rozbudowę nabrzeży (5 km) w Porcie Wewnętrznym zakończono w 2022 r.

Port Gdańsk otrzymał blisko 100 mln euro dofinansowania z Unii Europejskiej na poprawę infrastruktury w Porcie Wewnętrznym. W ramach projektu przewiduje się przebudowę czterech kolejnych nabrzeży o łącznej długości 1916 m wraz z niezbędną infrastrukturą podziemną oraz kolejową.