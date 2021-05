Portalspozywczy.pl w nowej odsłonie - sprawdź co się zmieniło

W czasie pandemii rynek e-commerce w Polsce dynamicznie się rozwija, zachowania konsumenckie ewoluują. Zgodnie z trendami i w odpowiedzi na większą konsumpcję treści internetowych, zmienia się także wygląd serwisu portalspozywczy.pl i jego wersji mobilnej.

Autor: www.portalspozywczy.pl

Data: 04-05-2021, 15:55

Zmienia się wygląd serwisu portalspozywczy.pl

Portal zyskuje świeżą, lekką i bardziej atrakcyjną wizualnie odsłonę. Zmieniono także kolorystykę i logotyp

Nową szatę graficzną zyskała także Strefa Premium, gdzie zamieszczone są ekskluzywne treści, teksty analityczne oraz raporty branżowe.

Portalspozywczy.pl to blisko 530 tys. użytkowników i milion odsłon miesięcznie.

Nowy portalspozywczy.pl to fachowa wiedza prezentowana w formie wywiadów, komentarzy

i raportów. Publikacje zawierać będą jeszcze więcej tabel, infografik i wykresów, a także fotogalerie oraz autorskie materiały filmowe prezentujące opinie osobowości rynku spożywczego oraz relacje

z najciekawszych wydarzeń w branży.

- Sektor spożywczy zdał egzamin z odporności na COVID-19 celująco, a zwinność okazała się hasłem tej pandemii. Produkcja żywności jeszcze raz udowodniła, że na kryzysy reaguje najwyżej spowolnieniem wzrostu, a nie spadkami sprzedaży. Mamy więc do czynienia z ewolucją, a nie rewolucją zachowań konsumentów - mówi Magdalena Brzózka, redaktor prowadząca portalspozywczy.pl. – Chcąc zapewnić jeszcze bardziej atrakcyjny dostęp do wszystkiego, co jest najważniejsze w codziennym prowadzeniu biznesu oraz pracy w branży spożywczej, zmieniamy także wygląd naszego serwisu. Portal zyskuje świeżą, lekką i bardziej atrakcyjną wizualnie odsłonę – dodaje.

Portalspozywczy.pl - 530 tys. użytkowników miesięcznie

Portalspozywczy.pl to blisko 530 tys. użytkowników i milion odsłon miesięcznie. Serwis ma ponad

40 tys. subskrybentów codziennego newslettera, a w mediach społecznościowych profile na Facebooku, Twitterze, Instagramie i LinkedIn obserwuje 42 tys. osób.

- Po wielu latach zmianie uległa kolorystyka i logotyp naszego portalu. Stawiamy na jeszcze większą przejrzystość strony internetowej oraz wersji mobilnej portalspozywczy.pl. Rozwijamy dział „Żywność roślinna” oraz serwis specjalny pod hasłem „Gospodarka Obiegu Zamkniętego”. Nową szatę graficzną zyskała także Strefa Premium, gdzie zamieszczamy ekskluzywne treści, teksty analityczne oraz raporty branżowe. Pakiet codziennych newsów serwujemy dodatkowo za pomocą porannych

i popołudniowych newsletterów – mówi Paulina Piwowarek, redaktor prowadząca portalspozywczy.pl.

Portalspozywczy.pl od kilkunastu lat codziennie dostarcza informacje dla biznesu, rynku ekspertów, analityków, naukowców i pasjonatów branży spożywczej. Stanowi platformę wymiany poglądów

i opinii na temat całej branży oraz jej poszczególnych sektorów. Jest miejscem prezentacji ludzi związanych z biznesem spożywczym oraz źródłem kontaktów i ciekawostek rynkowych z życia podmiotów tej gałęzi gospodarki.

Jeśli chciał(a)byś przesłać swoje uwagi dotyczące nowego wyglądu portalu lub/i funkcjonalności, zapraszamy do kontaktu:

Redakcja: paulina.piwowarek@ptwp.pl lub magdalena.brzozka@ptwp.pl

Strefa premium: monika.pielka@ptwp.pl

Marketing i współpraca: magdalena.twardokes@ptwp.pl.