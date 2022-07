Poseł PiS: Odejmując żywność i energię, inflacja bazowa w Polsce za maj wynosiła 8,5%

Data: 13-07-2022, 12:54

Jeżeli weźmiemy inflację bazową i wyczyścimy z niej czynniki żywności oraz energii, to ta inflacja bazowa w Polsce za maj wynosiła 8,5%, a więc jest to połowa tej normalnej inflacji - powiedział w Polskim Radiu 24 Kazimierz Smoliński, poseł na Sejm z ramienia PiS.

Kazimierz Smoliński powiedział o tym, jak partia rządząca zamierza radzić sobie z rosnącą inflacją. / fot. PAP/ Adam Warżawa

Poseł PiS ma własne wyliczenia na temat inflacji

Według wyliczeń NBP szczyt inflacji ma nastąpić w pierwszym kwartale przyszłego roku. W związku z tym na antenie Polskiego Radia 24 Kazimierz Smoliński mówił o tym, jak partia rządząca zamierza radzić sobie z rosnącą inflacją.

Smoliński: W tej chwili możemy kupić więcej paliwa niż 10 lat temu

- My jako politycy musimy globalnie patrzeć na gospodarkę oraz społeczeństwo. W tej chwili za najniższe wynagrodzenie, najniższą emeryturę czy średnie wynagrodzenie możemy kupić więcej paliwa niż 10 lat temu. Oczywiście to paliwo było tańsze, a więc teraz dokuczliwe jest to, że jest droższe, ale obiektywnie jest ono bardziej dostępne niż 10 lat temu - powiedział Kazimierz Smoliński.

Dodał, że jeżeli "weźmiemy inflację bazową i wyczyścimy z niej czynniki żywności oraz energii, na które partia rządząca nie ma wpływu, to ta inflacja bazowa w Polsce za maj wynosiła 8,5 proc., a więc jest to połowa tej normalnej inflacji".

