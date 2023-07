Wśród poprawek do projektu nowelizacji budżetu na 2023 r. znalazło się zwiększenie środków na realizację zadań infrastrukturalnych Ministerstwa Sportu oraz dodatkowe środki dla samorządów - powiedział PAP poseł Prawa i Sprawiedliwości Marcin Porzucek.

W czwartek w Sejmie odbyło się drugie czytanie projektu nowelizacji ustawy budżetowej na 2023 r. oraz związanego z nim projektu nowelizacji ustawy okołobudżetowej. Oba projekty zostały odesłane do Komisji Finansów Publicznych, bo zostały do nich zgłoszone poprawki. Poprawki zgłaszał m.in. Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości.

"Wśród poprawek, jakie zgłosiliśmy, jest zwiększenie środków na finansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego o ok. 100 mln zł oraz zmiany w kwotach będących w dyspozycji ministerstwa sportu a przeznaczonych na realizację zadań infrastrukturalnych. Tutaj chodzi o kwotę 650 mln zł" - powiedział PAP poseł Prawa i Sprawiedliwości Marcin Porzucek.

Jak dodał, inne poprawki, zgłoszone przez KP PiS, dotyczą znacznie mniejszych kwot. Chodzi o środki na dla wymiaru sprawiedliwości, czy na zabezpieczenie zadań ministra ds. rodziny.

Projekt nowelizacji budżetu na 2023 r. podwyższa limit wydatków do nie więcej niż 693,4 mld zł (obecnie jest to kwota 672,5 mld zł), dochody budżetu mają sięgnąć 601,4 mld zł (obecnie to 604,5 mld zł), zaś deficyt budżetu państwa ma wynieść maksymalnie 92 mld zł (obecnie to 68 mld zł).

Zmiana planu finansowego wynika m.in. z aktualizacji założeń makroekonomicznych. Zgodnie z obecną prognozą, PKB w tym roku ma realnie wzrosnąć o 0,9 proc. (1,7 proc. planowane było pierwotnie), zaś inflacja średniorocznie ma wynieść 12 proc. (było 9,8 proc.). Poza tym w budżecie założono, że stopa bezrobocia wyniesie 5,5 proc. na koniec roku (pierwotnie zakładano 5,4 proc.), a przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w 2023 r. wyniesie 7104 zł.