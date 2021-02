Posłowie: Cele nowej wspólnej polityki rolnej są trudne do pogodzenia

Tematem wtorkowego posiedzenie sejmowej komisji rolnictwa była informacja ministerstwa rolnictwa nt. projektu Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Jak mówił wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik, reforma Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) po 2023 roku zakłada, że każde państwo członkowskie UE przygotuje Plan Strategiczny dla WPR. Dokument ten będzie obejmował zarówno instrumenty I filaru WPR, (tj. płatności bezpośrednie) oraz działania w zakresie rynków rolnych, jak i II filaru, czyli wsparcie rozwoju obszarów wiejskich.

18 grudnia 2020 roku KE przekazała Polsce 15 zaleceń kierunkowych wraz z rekomendacjami do opracowania Planu Strategicznego, aby osiągnąć zakładane cele. "Pierwsza analiza dokumentu wskazuje, że oparte na analizie danych statystycznych w zakresie sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich w Polsce rekomendacje w dużym stopniu odzwierciedlają wskazania krajowych analiz SWOT. Większość rekomendowanych przez KE obszarów interwencji znalazła odzwierciedlenie w pierwszej wersji Planu" - powiedział Bartosik.

Wiceminister zaznaczył, że państwa członkowskie mają dowolność w kształtowaniu przyszłych instrumentów interwencji (programów) i dostosowywania ich do krajowych uwarunkowań, ale muszą być one zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Nowa WPR będzie silnie skoncentrowana na kwestiach związanych z ochroną środowiska i przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Ukierunkowanie to jest wskazane w trzech dokumentach Komisji towarzyszących pakietowi legislacyjnemu WPR po 2020 roku tj. Europejski Zielony Ład, Strategia "Od pola do stołu" oraz strategia różnorodności biologicznej - wyjaśnił Bartosik.

Prace nad polskim Planem Strategicznym WPR rozpoczęły się w październiku 2019 roku. Ta pierwsza wersja Planu obejmuje analizy SWOT - m.in. określenie silnych stron i potrzeb polskiego rolnictwa oraz propozycjach interwencji (wsparcia). Nie ma w nim jeszcze rozwiązań finansowych. Na obecnym etapie prac programowych przygotowano 59 interwencji w ramach obu filarów Wspólnej Polityki Rolnej - poinformował wiceminister.

15 lutego br. zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące pierwszego projektu Planu, zgłoszono do niego 3,5 tys. uwag. Na bazie tych uwag w marcu/kwietniu 2021 r. powstanie II wersja dokumentu uwzględniająca już kwestie budżetowe. Następnie (maj/czerwiec 2021 r.) planowane jest przeprowadzenie konsultacji społecznych i opracowanie materiału, który we wrześniu 2021 r. zostanie przedłożony do akceptacji Komitetu Monitorującego a w październiku 2021 r. do akceptacji Radzie Ministrów.