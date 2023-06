Potencjalne przejęcie Zakładów Azotowych Puławy przez Orlen zwiększy konkurencyjność na rynku nawozów - ocenił w czwartek wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki. Dodał, że obecnie cała Grupa Azoty posiada około 60 proc. tego rynku w Polsce, a należący do Orlenu Anwil - 17 proc. rynku.

Wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki; fot. PAP/Albert Zawada

W czwartek posłowie w Sejmie domagali się od rządu wyjaśnień w sprawie Grupy Azoty w związku z pogorszeniem się w I kw. tego roku jej sytuacji finansowej.

Jaką politykę ma rząd wobec Grupy Azoty?

Poseł KO Sławomir Nitras pytał:, "jaką politykę ma rząd wobec Grupy Azoty? Można odnieść wrażenie, że świadomie doprowadzono do kryzysu finansowego Grupy Azoty, by za bezcen mogła zostać przejęta przez PKN Orlen".

W odpowiedzi wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki podkreślił, że "potencjalne przejęcie przez Orlen Zakładów Azotowych Puławy doprowadzi do zwiększenia konkurencyjności na rynku nawozów, bo największy podmiot będzie posiadał mniejszy udział na rynku niż obecnie".

Wiceszef MAP wyjaśnił, że obecnie cała Grupa Azoty posiada około 60 proc. rynku nawozów w Polsce, natomiast należący do Orlenu Anwil - 17 proc. rynku.

"Środki ze sprzedaży mogą pozwolić Grupie Azoty na dalszy rozwój zarówno w zakresie nawozów, jak i linii biznesowych np. polimerów" - dodał Małecki.

Orlen nigdy nie prowadzi przejęć dla samego przejęcia rynku lub wyprzedaży majątku

Jak stwierdził, "Grupa Orlen nigdy nie prowadzi przejęć dla samego przejęcia rynku lub wyprzedaży majątku. Dobrym przykładem jest sam Anwil i jego rozwój w ramach Grupy Kapitałowej PKN Orlen". Zaznaczył ponadto, że pracownicy przejmowanej spółki mogą liczyć na gwarancje i perspektywy stabilnego rozwoju zawodowego.

Grupa Azoty informowała, że w pierwszym kwartale 2023 roku odnotowała stratę netto 555,3 mln zł przy przychodach ponad 3 mld 895 mln zł, tj. niższych o 42,9 proc. w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. W pierwszym kwartale 2022 r. przychody Grupy Azoty wyniosły ponad 6 mld 827 mln zł, a zysk netto - ponad 882,3 mln zł.

Grupa Azoty i potencjalna akwizycja przez PKN Orlen

Zgodnie z informacją podaną przez zarząd Grupy Azoty 6 czerwca 2023 roku podpisany został "dokument o zachowaniu poufności oraz trybie udostępniania informacji pomiędzy GA Puławy, PKN Orlen S.A. i Grupą Azoty S.A. w związku z zamiarem rozpoczęcia rozmów dotyczących potencjalnej akwizycji przez PKN Orlen S.A". Zastrzeżono, że dokument nie stanowi zobowiązania żadnej ze stron do przeprowadzenia transakcji.

"Zainteresowanie Grupą Azoty Puławy dowodzi jej wartości. (...) Jesteśmy na początku procesu, który (...) został rozpoczęty podpisaniem umowy o zachowaniu poufności. Jesteśmy przed badaniem due diligence i przed procesem negocjacji. Jest zarysowany pewien horyzont czasowy, w którym będziemy ten proces realizować" - powiedział wówczas prezes Grupy Azoty Tomasz Hinc.

Obajtek chciałby przeprowadzić proces przejęcia Grupy Azoty Puławy do końca roku

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek na konferencji prasowej po podpisaniu listu intencyjnego zadeklarował, że chciałby przeprowadzić proces przejęcia Grupy Azoty Puławy do końca roku. Zastrzegł przy tym, że "zobaczy, co pokaże badanie".

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a także - jak podaje na swojej stronie internetowej - silną pozycję na rynkach takich produktów jak: melamina, poliamidy, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanowa. W skład Grupy Kapitałowej wchodzi ponad 50 spółek zlokalizowanych na terenie Polski i świata, m.in. Grupa Azoty S.A. (jednostka dominująca z siedzibą w Tarnowie), Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A., Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A., a także Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. Grupa Azoty ma m.in. udziały w Bałtyckiej Bazie Masowej(50,00 proc.) oraz w Grupie Azoty Koltar (20,00 proc.) zajmującej się transportem kolejowym.

PKN Orlen to zintegrowany koncern multienergetyczny prowadzący działalność w Europie Środkowej i Kanadzie. Udział Skarbu Państwa w spółce wynosi 49,90 proc. Koncern posiada m.in. siedem rafinerii w Polsce, Czechach i na Litwie oraz ok. 3,1 tys. stacji paliw w Polsce, Niemczech i Czechach, a także na Słowacji, Litwie i Węgrzech. W listopadzie 2022 r. Orlen formalnie zakończył proces przejęcia GK PGNiG, największego dostawcy gazu w Polsce, a wcześniej Grupy Lotos - drugiego w kraju dostawcy paliw. Do Grupy Orlen należy też Energa, producent energii elektrycznej, oraz Anwil wytwarzający m.in. nawozy azotowe i tworzywa sztuczne.