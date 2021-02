Posłowie KO: Podatek od reklam nie zaszkodzi gigantom

Podczas czwartkowej konferencji, poświęconej planowanej opłacie od reklam, posłanka Nowoczesnej Paulina Hennig-Kloska (KO) przedstawiła wyliczenia, z których wynika - jak mówiła - że międzynarodowe koncerny mogą zapłacić tego podatku tylko 5 procent, a polskie media mogą go zapłacić nawet 15 procent.

"Światowi giganci, często zarejestrowani poza granicami Polski, płacą podatków w Polsce mniej, ale to nie jest problem, który możemy rozwiązać tutaj, w kraju, i to nie jest problem, który chcą rozwiązać autorzy tej ustawy" - mówiła.

O tym, jak rozwiązać ten problem, przekonywała, zajmuje się od dłuższego czasu KE. Podkreślała, że polskie media płacą CIT, podatek od nieruchomości i akcyzę, użytkując polskie drogi.

"To, co PiS chce zrobić, to transfer socjalny na propagandę, to nie jest danina solidarnościowa, to podatek kagańcowy. Wygląda na to, że media prywatne będą wpłacać pieniądze do budżetu państwa, które już od dłuższego czasu w kwocie 2 mld zł transferowane są do mediów publicznych" - powiedziała Hennig-Kloska.

Zwróciła uwagę, że media także padły ofiarami pandemii COVID-19 i w budżetach koncernów medialnych widać spadek przychodów z reklam.

Europoseł Andrzej Halicki podkreślał, że w całej UE trwają prace nad wprowadzeniem podatku cyfrowego, którego nie można wprowadzać w jakimkolwiek państwie członkowskim oddzielnie. W UE wprowadzany jest więc "katalog usług cyfrowych" i dokument określający zasady funkcjonowania rynku cyfrowego. "Tam się pojawi również podatek cyfrowy" - zaznaczył.

"Są rozwiązania w niektórych krajach, które mają charakter fiskalny, które dotyczą również mechanizmów, które powiązane są również z reklamami. Ale ta propozycja (projekt przygotowany w MF - PAP), w związku z toczącym się wobec Polski postępowaniem, związanym z praworządnością, od razu została odnotowana jako akt wrogi mediom niezależnym, jak podatek kagańcowy. Z tego tytułu odnotowano tę inicjatywę jako zagrażającą praworządności i demokracji. Bo nie ma wolnych wyborów bez wolnych mediów" - mówił Halicki.

Poinformował, że kwestią podatku od reklam będzie się zajmować komisja Parlamentu Europejskiego ds. wolności i wyda swoją opinię o tym podatku dla całego PE. Odbędzie się to jeszcze przed marcowym posiedzeniem PE. Natomiast 10 marca odbędzie się w PE kolejna debata o Polsce.

Halicki ocenił, że "nie może być zamachu na wolne media, przeprowadzanego w tak bezczelny sposób, jak robi to rząd (Mateusza) Morawieckiego". "Prawdę mówiąc, po takiej inicjatywie premier Morawiecki powinien odejść" - ocenił.