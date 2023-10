W drugim kwartale bieżącego roku sprzedano hipoteki o wartości 6,3 mld zł, co daje wzrost o ponad 47 proc. w porównaniu z wynikami z zeszłego kwartału – wynika z danych Związku Firm Pośrednictwa Finansowego (ZFPF).

"Wartość sprzedaży kredytów hipotecznych będącą udziałem firm członkowskich ZFPF zwiększyła się do poziomu ponad 6 310 mln złotych. Oznacza to skok aż 47-procentowy skok w porównaniu do pierwszego kwartału bieżącego roku" - poinformował we wtorek Związek Firm Pośrednictwa Finansowego.

W informacji prasowej przypomniano, że w II kwartale sytuacja na rynku nieruchomości była "dynamiczna", na co wpływ miał m.in. program rządowy "Bezpieczny kredyt 2 proc.". Dodano, że ożywienie sektora hipotek jest też rezultatem poprawy zdolności kredytowej, na którą ma wpływ złagodzenie wymagań zgodnie z zaleceniami Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

"Rok 2023 rok upływa pod znakiem ożywienia na rynku kredytów hipotecznych w Polsce. W pierwszym kwartale odnotowaliśmy wzrost o 15 proc. w porównaniu do okresu ostatniego trymestru poprzedniego roku. Natomiast dane za drugi kwartał 2023 r. okazały się jeszcze lepsze" - powiedział cytowany w informacji prasowej prezes Związku Firm Pośrednictwa Finansowego Adrian Jarosz.

Związek podał, że firmy w nim zrzeszone w drugim kwartale br. udzieliły kredytów firmowych o wartości ponad 512 mln zł, czyli przeszło o 7,41 mln zł więcej niż w I kwartale br.

"Kolejny kwartał obserwujemy lekką poprawę wyników w sprzedaży kredytów dla firm. Ciężko mówić w tym przypadku o jakimś przełomie, ale ponad 512 mln sprzedanych tych produktów finansowych jest sygnałem, że zainteresowanie klientów nie słabnie. Spadająca powoli inflacja oraz korekty stóp procentowych powinny w najbliższym okresie stanowić dodatkową zachętę dla właścicieli firm do śmielszego spojrzenia w stronę kredytów" - wskazał cytowany w informacji wiceprezes ZFPF Dominik Skrzycki.

W drugim kwartale br. łączna wartość sprzedaży kredytów gotówkowych przez firmy z ZFPF wyniosła blisko 556 mln zł; to wzrost o ponad 21 proc. w porównaniu do poprzedniego kwartału.