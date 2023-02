Powraca temat własności gospodarstw rolnych na Ziemiach Odzyskanych. Kwestie współwłasności ułamkowej reguluje kodeks postępowania cywilnego, dotyczy to także zabudowań gospodarczych na Ziemiach Odzyskanych - powiedział w piątek podczas sejmowej komisji wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski.

Powraca temat własności gospodarstw rolnych na Ziemiach Odzyskanych. fot. PAP

Powraca temat własności gospodarstw rolnych na Ziemiach Odzyskanych

Komisja rolnictwa pochyliła się nad problemem współwłasności ułamkowej siedlisk gospodarstw rolnych na Ziemiach Odzyskanych na wniosek grupy posłów. Jak tłumaczył Piotr Borys (KO), w wielu poniemieckich gospodarstwach osiedlało się po kilka rodzin. Dostali przydziały ziemi, natomiast budynki gospodarcze współdzielili.

Poseł podkreślił, że problem jest nierozwiązany od 70 lat, przez co zabudowania gospodarcze popadają w ruinę. "Wyobraźmy sobie, że de facto mamy tylko część ułamkową gospodarstwa, ale nie ma tam części wydzielonej. To oznacza, że jeśli chce się wymienić okno czy dach, wszyscy muszą wyrazić zgodę, dochodzi do bardzo wielu konfliktów, przez co te gospodarstwa ze względu na bezwład własnościowy i konflikty, które narastały przez lata, niszczeją" - powiedział Borys.

Czy można uregulować kwestię współwłasności gospodarstw rolnych na Ziemiach Odzyskanych?

Wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski zauważył, że wszelkie kwestie współwłasności, w tym siedlisk gospodarstw rolnych na Ziemiach Odzyskanych, reguluje kodeks postępowania cywilnego. Ocenił, że nie jest możliwe odgórne uregulowanie tej sprawy bez pokrzywdzenia któregoś ze współwłaścicieli.

Dodał, że rozwiązania sporów w tym zakresie należy szukać przed sądami powszechnymi. "Nawet jeśli mielibyśmy przeprowadzić jakąś akcję pilotażową wykupu tego typu współwłasności, to owszem, jak najbardziej, ale musiałoby to być poprzedzone postępowaniem cywilnym przed sądem, by był ustanowiony tryb przejęcia współwłasności. Tym samym dopiero moglibyśmy rekomendować jakiekolwiek działanie, np. w drodze pożyczki" - powiedział Romanowski.

Bronisław Piaskowski, przedstawiciel rolników, którzy mają współwłasność ułamkową, zgłosił postulat wprowadzenia realnego prawa pierwokupu w siedlisku gospodarstwa rolnego. Dodał, że rozszerzone prawo pierwokupu mogłoby dotyczyć także gruntów rolnych.

Romanowski odpowiedział, że w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego minister rolnictwa nie może ustanowić prawa pierwokupu na nieruchomościach należących do osób prywatnych. Wskazał, że ewentualne zmiany w prawie powinny być rozpatrywane we wspólnej inicjatywie z ministrem sprawiedliwości.