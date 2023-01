Rekomenduję noszenie maseczki, zwłaszcza w miejscach, które są gęsto zaludnione, ponieważ infekcji jest naprawdę dużo. Na razie żadnych formalnych obostrzeń nie przewidujemy - powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski w wywiadzie opublikowanym w poniedziałkowej "Rzeczpospolitej”.

Minister zdrowia Adam Niedzielski rekomenduje noszenie maseczek; fot. unsplash

Maseczki 2023

Minister wskazał, że "system opieki zdrowotnej przygotowywany jest na zwiększoną presję". Obecnie - jak zaznaczył - problem koncentruje się na pediatrii.

"Zachorowania są przede wszystkim wśród dzieci. Przed świętami były momenty, w których obłożenie oddziałów pediatrycznych wynosiło ponad 80 proc. Mamy jednak sygnały, że epidemia grypy troszeczkę wyhamowuje" - powiedział szef MZ.

Jak podał, resort - za pomocą Narodowego Funduszu Zdrowia - zwrócił się do szpitali o przeanalizowanie sytuacji i zadeklarowanie, ile dodatkowych miejsc mogą przeznaczyć na oddziałach pediatrycznych.

Minister podkreślił, że w tej chwili w kraju jest ok. 14 tys. łóżek pediatrycznych, z czego zajętych jest 9 tys. "Planujemy zwiększyć ten potencjał o 10 proc., co pozwoli nam na zabezpieczenie sytuacji" - wskazał.

Pytany o zarzuty wobec rządu w sprawie dostępności leków, Niedzielski odparł, że "linia demarkacyjna między tymi, którzy widzą kryzys, a tymi, którzy nie identyfikują kryzysu, jest stricte polityczna".

"Osobiście bazuję na informacjach, które mamy z monitorowania rynku leków, a nie na zbudowanej narracji. Jeżeli widzimy na poziomie hurtowni z lekami, że nasze zapasy antybiotyków, leków przeciwwirusowych i przeciwzapalnych starczają na co najmniej trzy miesiące, to oceniamy, że nie ma kryzysu. Dostępność hurtowa i dostępność na poziomie konkretnej apteki to dwie różne rzeczy" - zaznaczył Niedzielski.