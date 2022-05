Powstaje suplement przeciw insuloodporności

Malwina Mularczyk ze Szkoły Doktorskiej UPWr pracuje nad stworzeniem suplementu, który będzie miał właściwości zapobiegające insulinooporności będącej podłożem syndromu metabolicznego u koni. Naukowiec ma nadzieję, że jej praca będzie stanowić podłoże do badań w medycynie ludzkiej, ponieważ koń jest zwierzęciem modelowym w przypadku wielu chorób człowieka.

Autor: opr. RW

Data: 07-05-2022, 11:12

Suplement przeciw insuloodporności opracowuje Malwina Mularczyk /fot. mat.pras

Doktorantka Szkoły Doktorskiej UPWr w swojej pracy naukowej zajmuje się izolacją bioaktywnych substancji z komórek bakteryjnych, drożdżowych i roślinnych. Mają one obniżać stres oksydacyjny, który jest czynnikiem wpływającym na rozwój insulinooporności.

Insuloodporność rosnącym problemem

– Insulinooporność jest poważną składową syndromu metabolicznego (EMS) u koni, który nasz zespół bada. To ważne badania i choć w tym momencie skupiamy się nad badaniem EMS, to ten zespół chorobowy jest także poważnym zagrożeniem dla ludzi. Coraz więcej osób umiera z powodu chorób metabolicznych, czyli otyłości, cukrzycy, niealkoholowego stłuszczenia wątroby, miażdżycy czy chorób sercowo-naczyniowych – tłumaczy Malwina Mularczyk, podkreślając, że badania mogą stanowić podłoże do dalszych badań w medycynie ludzkiej, ponieważ koń jest zwierzęciem modelowym w przypadku wielu chorób człowieka.

Zaawansowanie badań nad nowym suplementem

Obecnie doktorantka prowadzi badania nad drożdżami, które produkują astaksantynę, czyli związek należący do grupy karotenoidów. Astaksantyna to silny antyoksydant, a jej działanie przeciwutleniające jest nawet 54 razy większe od beta-karotenu, 65 razy większe od witaminy C i 550 razy większe od witaminy E.

– Badam wpływ otrzymanych substancji aktywnych na liniach komórkowych wątrobowych i tłuszczowych, bo są one najbardziej skorelowane z insulinoopornością. Teraz jestem na etapie badań nad wpływem astaksantyny, a wcześniej badałam probiotyki i postbiotyki, czyli produkty wyprodukowane przez bakterie kwasu mlekowego. Dążę do tego, by wytypować odpowiednie stężenia właściwej substancji, które dadzą efekt terapeutyczny – tłumaczy, dodając, że w dalszym etapie badań będzie chciała dobrać dawki suplementacyjne dla koni i porównać te same parametry, które porównywała na liniach komórkowych.

Suplement ma być opłacalny ekonomicznie

Celem badań Malwiny Mularczyk jest stworzenie ekonomicznie opłacalnego suplementu dla koni z bioaktywną substancją, który będzie hamował rozwój syndromu metabolicznego. – Dodatkowym wyzwaniem jest, by rozwinąć proces niskokosztowy, wtedy hodowcy chętnie będą podawać swoim zwierzętom suplement – mówi doktorantka, która stara się więc zoptymalizować proces produkcji, m.in. poprzez zwiększenie udziału związku, izolując go z drożdży metodą ekstrakcji i oczyszczania, stwarzając bardziej wydajny produkt.

Malwina Mularczyk realizuje doktorat pod opieką prof. Krzysztofa Marycza, kierownika Katedry Biologii Eksperymentalnej UPWr we Wrocławiu.