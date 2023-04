Polski SentiOne uruchomił aktualizowany codziennie ranking 100 najpopularniejszych marek w Internecie SentiCharts. Oprócz zestawienia ogólnego dostępne są również listy top 10 w dwunastu kategoriach.

SentiCharts są dostępne dla każdego za darmo i obejmują również informacje takie jak sentyment wokół marki czy stosunek liczby wypowiedzi pozytywnych do negatywnych. Dotychczas tego typu informacje były trudne do uzyskania, a podobne zestawienia publikowane wyłącznie w ujęciu miesięcznym lub rocznym.

SentiCharts pozwalają m.in. śledzić na bieżąco efekty działań firm - np. pozycje marek Only Bio i E. Wedel w swoich branżach znacząco wzrosły po ogłoszeniu współpracy, a Motorola po wypuszczeniu na rynek nowego smartfona podskoczyła w rankingu ogólnym o sześć miejsc.

SentiOne, polska firma wspierająca marki w monitoringu Internetu i automatyzacji obsługi klienta z pomocą zaawansowanej sztucznej inteligencji, jako pierwsza na świecie uruchamia darmowy, ogólnodostępny i aktualizowany codziennie ranking popularności marek w Internecie SentiCharts. Opracowany przez SentiOne algorytm sztucznej inteligencji codziennie zbiera i analizuje ponad 150 mln wzmianek z publicznych domen, takich jak media społecznościowe, fora, serwisy informacyjne czy blogi, na podstawie których przygotowuje aktualne zestawienie.

Ranking prezentuje 100 najpopularniejszych marek w polskim Internecie oraz listy top 10 w dwunastu kategoriach: motoryzacja, napoje, elektronika użytkowa, e-commerce, moda, finanse i bankowość, artykuły spożywcze, zdrowie i uroda, elektronika domowa, handel, technologie i gry wideo. Miejsce w rankingu wyliczane jest na podstawie wielu różnych czynników, m.in. liczby wzmianek, ich wydźwięku emocjonalnego i źródeł dyskusji. To rozwinięcie i poszerzenie zestawienia Social Index, które dotychczas SentiOne publikował raz do roku.

- Chcemy, by SentiCharts było tym dla monitoringu Internetu, czym Google Maps stało się dla nawigacji i odkrywania nowych miejsc - mówi Wojciech Łuszczyński, Head of Marketing w SentiOne - To znacznie więcej niż zwykły ranking popularności - to rewolucja w podejściu do marketingu i zarządzania marką. Publiczne źródło danych, które pozwala każdemu sprawdzić np. jak wprowadzenie nowego produktu albo kryzys PR-owy wpłynęły na postrzeganie firmy. Do tej pory wiele agencji badawczych publikowało tego typu zestawienia w ujęciu miesięcznym albo rocznym. Teraz można śledzić sytuację w zasadzie w czasie rzeczywistym i jednym kliknięciem sprawdzać dane, które dotychczas były trudne do uzyskania, jak sentyment emocjonalny czy wskaźnik Brand Health Index, czyli stosunek liczby pozytywnych wzmianek do negatywnych.