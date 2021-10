Powstanie nowe unijne oznaczenie dla produktów regionalnych?

Przywódcy lokalni i regionalni apelują o stworzenie nowego oznaczenia UE, aby chronić doskonałą jakość produktów przemysłowych i rzemieślniczych.

Autor: portalspozywczy.pl

Data: 18-10-2021, 17:54

Powstanie nowe unijne oznaczenie dla produktów regionalnych? fot. PAP/Piotr Polak

Nowe unijne oznaczenie dla produktów regionalnych?





Na wzór oznaczeń geograficznych żywności nowy system pomógłby w zwalczaniu podrabiania oraz w ochronie miejsc pracy i produktów stanowiących część europejskiego dziedzictwa kulturowego.



Według pomysłodawców, nowy ogólnounijny system ochrony przemysłowych i rzemieślniczych oznaczeń geograficznych (ICGI), oparty na udanym modelu stosowanym w odniesieniu do produktów rolnych i żywności, byłby korzystny zarówno dla rzemieślników, jak i dla gospodarki lokalnej. Wzmocniłby ochronę prawną produktów wysokiej jakości, a także przyczyniłby się do zwalczania podrabiania towarów oraz do tworzenia i utrzymania miejsc pracy.

Propozycję takiego rozwiązania zawiera opinia sporządzona przez Martine Pinville, członkinię rady regionu Nowa Akwitania, przyjęta jednomyślnie w środę 13 października na sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów (KR-u).

Rzemiosło to dziedzictwo kulturowe Europy



Kryształy Bohemia z Republiki Czeskiej, sztućce z Solingen w Niemczech, porcelana z Limoges we Francji, szkło Murano z Włoch, ceramika z Puente del Arzobispo i Talavera w Hiszpanii lub tweed z Donegal w Irlandii to tylko kilka przykładów produktów europejskich, które są nie tylko symbolami wiekowych tradycji rzemieślniczych, ale stanowią część cennego dziedzictwa kulturowego Europy dobrze znanego w UE i poza nią. Bogatą różnorodność rzemiosła europejskiego można zaobserwować w miastach, prowincjach i regionach, w ośrodkach produkcji lokalnej, która często opiera się na wiedzy przekazywanej z pokolenia na pokolenie.

W opinii przyjętej jednomyślnie na sesji plenarnej KR-u wezwano Komisję Europejską do opracowania ram prawnych w celu ochrony europejskiego rzemiosła i produktów przemysłowych. Zdaniem przywódców lokalnych i regionalnych brak harmonizacji oznaczeń geograficznych produktów przemysłowych i rzemieślniczych na szczeblu europejskim prowadzi do powstawania różnorodnych krajowych instrumentów prawnych, co osłabia ochronę produktów i przedsiębiorstw.

Sprawozdawczyni Martine Pinville (FR/PES), członkini rady regionu Nowa Akwitania, powiedziała: W ostatnich miesiącach rozmawiałam z przedstawicielami MŚP, stowarzyszeń i władz publicznych z całej Europy, którzy byli zgodni co do potrzeby ram europejskich dla przemysłowych i rzemieślniczych oznaczeń geograficznych na wzór geograficznych oznaczeń pochodzenia produktów rolnych. Ochrona naszego dziedzictwa, utrzymanie wartości dodanej i miejsc pracy na danym obszarze to zdaniem naszych społeczności kwestie związane z ICGI. Mobilizacja Europejskiego Komitetu Regionów ma zasadnicze znaczenie dla szybkiego przedstawienia przez Komisję Europejską konkretnego wniosku dostosowanego do rzeczywistości w terenie.

Oznaczenia geograficzne to za mało?

KR zwraca uwagę na gospodarcze aspekty ochrony ICGI, ponieważ zwiększa ona konkurencyjność producentów dzięki wyeksponowaniu ich produktów, wzmacnia ich reputację i zwiększa gotowość konsumentów do płacenia za produkty, które mają gwarancję co do ich właściwości i pochodzenia. Oznaczenia geograficzne odpowiadają na zmieniające się potrzeby konsumentów, którzy domagają się lepszej identyfikowalności i przejrzystości co do pochodzenia produktów i procesu produkcji, a także coraz częściej poszukują wyrobów lokalnych. Tendencja ta nasiliła się w czasie kryzysu związanego z pandemią COVID-19.

Ponadto członkinie i członkowie KR-u podkreślają, że pierwszoplanowe znaczenie ma związek między obszarem geograficznym a produktem i że w wypadku ICGI szczególnym aspektem tego jest nadrzędna waga czynnika ludzkiego i wiedzy fachowej. Na niektórych obszarach surowce zniknęły lub przestały być odpowiednie, lecz pomimo tego przedsiębiorstwa i wiedza fachowa przetrwały, a nawet się rozwinęły, umożliwiając wytwarzanie doskonałych produktów.

Sesja plenarna KR-u zbiega się z 19. Europejskim Tygodniem Regionów i Miast, współorganizowanym przez KR i Komisję Europejską, który potrwa od 11 do 14 października.