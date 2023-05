Powtórzenie rekordowych wyników z 2022 roku w tym roku raczej będzie niemożliwe - ocenia prezes Unimotu Adam Sikorski. Wskazuje, że konsumpcja paliw nie rośnie, a spółki z branży, w tym Unimot, starają się zachować swoje udziały rynkowe.

"Nie ma co ukrywać - konsumpcja paliw nie rośnie. Staramy się zachować udziały rynkowe, więc jest presja na ceny. Widzimy natomiast zdrowy wzrost na rynkach eksportowych, w tym w Ukrainie, wraca tam dobry popyt" - powiedział prezes Unimotu Adam Sikorski podczas telekonferencji z inwestorami.

"Podtrzymujemy, że powtórzenie wyniku zeszłego roku jest ogromnym wyzwaniem i nie ma co się oszukiwać - w 2023 roku raczej będzie to niemożliwe. Liczę, że pozytywnie zaskoczymy inwestorów na koniec, jeśli rynek wykreuje nam pewne okazje. Jeśli nam ich nie wykreuje, to stabilnie idziemy do przodu, ale apetyty nas wszystkich muszą być ograniczone, bo zeszły rok był rekordowy" - dodał.

Prezes Unimotu wskazuje, że na rynku utrzymuje się niestabilność, nie jest wykluczone, że mogą pojawiać się przejściowo problemy z dostępem do paliw.

"Staramy się zabezpieczyć kanały dostaw" - powiedział Sikorski.

Poinformował, że do końca 2023 roku Unimot powinien przedstawić nową strategię rozwoju dla grupy. Nie wyklucza, że grupa powiększy się jeszcze o kolejne podmioty.

"Na razie przejmowanie idzie nam dobrze, spółki bardzo dobrze funkcjonują. Są jeszcze na rynku podmioty do przejęć, dzieje się dużo w Polsce i poza Polską, być może jeszcze czymś zaskoczymy. Uważamy, że jeszcze jest czas, żeby budować grupę kapitałową. Pracujemy nad różnymi wartościowymi tematami" - powiedział Sikorski.

Poinformował, że na koniec 2023 roku sieć stacji paliw pod marką Avia ma liczyć 150 punktów.

Prezes Unimotu spodziewa się, że przejęty od Grupy Lotos biznes terminalowy i asfaltowy zacznie przynosić zyski od 2024 roku.

"Wprowadzamy trochę zmian organizacyjnych, bo wcześniej bazy pracowały dla jednego klienta. Pracujemy nad strategią, z tym jest też związany dodatkowy CAPEX, bo chcemy wykorzystać terminale do handlu. Jesteśmy zadowoleni również z części asfaltowej" - powiedział Adam Sikorski.

"Myślę, że w 2023 roku zobaczymy zielone liczby i pozytywną kontrybucję do naszej EBITDA, ale pracujemy nad tym, żeby 2024 był rokiem, kiedy pokażemy, że potrafimy z tych aktywów wycisnąć EBITDĘ, która nas zadowoli" - dodał.

Grupa Unimot wypracowała w pierwszym kwartale 2023 r. przychody ogółem w wysokości 3,28 mld zł. Skonsolidowana EBITDA skorygowana (o szacunkową wycenę zapasu obowiązkowego paliw płynnych i gazowych, uzasadnione przesunięcia w czasie kosztów i przychodów oraz zdarzenia jednorazowe) ukształtowała się na poziomie 104,9 mln zł, wobec 85,1 mln zł w I kwartale 2022 r.

Skonsolidowany zysk netto Grupy Unimot wyniósł w pierwszym kwartale 82 mln zł.

Wolumen sprzedaży oleju napędowego, benzyn i biopaliw wyniósł 506,1 tys. m sześc. (wzrost o 56 proc. rdr) oraz zwiększyła sprzedaż gazu LPG o 45 proc. do 77,7 tys. ton w efekcie wzmożonego popytu na rynku krajowym oraz zaspakajania potrzeb gospodarki ukraińskiej i ludności Ukrainy w zakresie dostaw paliw (dostawy do Ukrainy rozpoczęły się pod koniec I kwartału 2022 r.).