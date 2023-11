Biznes i technologie

Pożar w zakładzie głównym Orlenu. Wstrzymano produkcję

Autor: PAP

Data: 13-11-2023, 13:26

Aktualizacja: 13-11-2023, 13:43

W zakładzie produkcyjnym Orlenu w Płocku (Mazowieckie) doszło w poniedziałek do krótkotrwałego pożaru zbiornika z surowcem do produkcji asfaltów - poinformował koncern. Nikt nie odniósł obrażeń. Produkcja asfaltów została chwilowo wstrzymana do czasu potwierdzenia sprawności infrastruktury - dodano.

Pożar w zakładzie głównym Orlenu. Wstrzymano produkcję. fot. shutterstock