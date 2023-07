W sobotę 23 lipca zapaliła się hala magazynowa w Zielonej Górze — informuje TVN24. Policja zaapelowała do mieszkańców, aby nie wychodzili z mieszkań. W hali znajdowały się toksyczne odpady.





​Płonie składowisko odpadów chemicznych w Zielonej Górze

Płonie hala magazynowa w Zielonej Górze. - Pożar wybuchł w hali, gdzie składowano odpady chemiczne - przekazał rzecznik lubuskiej straży pożarnej st. kpt. Arkadiusz Kaniak. Zaapelował do mieszkańców, aby wrócili do mieszkań i szczelnie pozamykali okna.

❗Alert RCB w Zielonej Górze❗



Uwaga w m. Przylep (22.07) palą się substancje niebezpieczne. Zachowaj ostrożność, nie zbliżaj się do miejsca pożaru. Jeśli możesz zostań w domu, zamknij okna. pic.twitter.com/gSYINaGzeK — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) July 22, 2023

Akcję ratowników wspiera samolot gaśniczy. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty do mieszkańców zagrożonych terenów - informuje interia.pl.

W hali składowane są niebezpieczne substancje chemiczne. Znajdują się one w beczkach i są łatwopalne, przez co stanowią ogromne zagrożenie, ponieważ co chwilę wybuchają kolejne pojemniki - przekazują strażacy.

Jak informuje rmf24.pl nie wiadomo, co dokładnie się w nich znajduje, ale substancje te mogą być szkodliwe dla zdrowia. Straż apeluje, by mieszkańcy Zielonej Góry i okolic zostali w domach i szczelnie zamknęli drzwi i okna.