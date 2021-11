Poznaj program drugiego dnia Forum Rynku Spożywczego i Handlu

Zapraszamy na drugi, a zarazem ostatni dzień wydarzenia – dziś w programie handel i branża HoReCa. Zaczynamy o 9:30!



Data: 09-11-2021

Zobacz zakres tematyczny konferencji i potwierdzonych uczestników drugiego dnia konferencji:

9 listopada 2021 r. | Inauguracja 9.30-11.00 |

Nowa przyszłość handlu

Handel w czasach gospodarki obiegu zamkniętego i zero waste

Czego oczekuje nowy konsument?

Sklep przyszłości potrzebny dziś

Oferta odporna na zmiany – żelazny asortyment, nowe kategorie

Po pierwsze nie szkodzić – rozporządzenia a zdrowa działalność

Na podatkowym sygnale – nowe daniny i ich konsekwencje

Siódmy dzień tygodnia – czy jest realna szansa na powrót handlowych niedziel?



Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni:

Witold Baran, dyrektor działu handlowego, Netto Polska

Tomasz Chróstny, prezes, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Katarzyna Konkel, socjolożka, CEO, Omnisense

Daniel Maryjosz, menedżer, PwC Polska

Krzysztof Pawiński, prezes zarządu, Grupa Maspex Sp. z o.o.

Anna Sapota, wiceprezes ds. relacji rządowych dla Europy Środkowej i Północnej, TOMRA

Moderacja:

Edyta Kochlewska, redaktor naczelna, dlahandlu.pl



9 listopada 2021 r. | 11.30-13.00 |

Power of e-Commerce

Liderzy online’owej rewolucji

Kierunki zmian i trendy w e-commerce

Konsument 5.0 – nawyki zakupowe online

Cena kontra wygoda – na co postawią Polacy?

Zakupy dla siebie czy dla planety – wyzwania zero waste

Zielona transformacja w logistyce i opakowaniach

Dostawa jest królem, czyli jak wyprzedzić oczekiwania konsumentów

Dostawa w godzinę – ze sklepowej półki pod drzwi klienta, czyli dark stores debiutują

Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni:

Jakub Jurkowski, dyrektor handlowy CEE, JOKR Poland Sp. z o.o.

Maciej Kroenke, partner, PwC Polska

Andrius Mikalauskas, CEO, Barbora Polska

Jacek Palec, prezes zarządu, Frisco SA

Michał Samborski, Head of Development, Panattoni Europe

Marcin Trepka, partner, Baker McKenzie

Przedstawiciel: Nice to Fit You

Moderacja:

Edyta Kochlewska, redaktor naczelna, dlahandlu.pl



9 listopada 2021 r. | 11.30-13.00 |

HoReCaTrendsTalks I część. Zwinne gastrobiznesy / Elastyczni dostawcy

Jak konstruować gastronomiczny biznes – odporny na zawirowania i kryzysy?

Nowe czasy, nowe trendy, nowe menu

„Paragony grozy” przez cały rok? Rosnące koszty zmieniają biznes gastronomiczny

Jakość, unikatowość, lokalność – jak pozyskać idealny surowiec?

Pracownik pilnie poszukiwany – kto chce pracować w HoReCa



Cykl wystąpień:



Jak konstruować gastronomiczny biznes – odporny na zawirowania i kryzysy?

Rozmowa 1:1

Krzysztof Kaliciński, konsultant, trener biznesu, coach, wykładowca, Akademia Leona Koźmińskiego

Magdalena Brzózka, redaktor prowadząca, PortalSpożywczy.pl, horecatrends.pl



Zrównoważone praktyki dla gastronomii - projekt Kierunek Restauracja Przyszłości

Rozmowa 2:1

Beniamin Bielecki, właściciel restauracji Bibenda, uczestnik projektu EIT Food pod nazwą Kierunek Restauracja Przyszłości

Ewa Rzeszowska, Project Manager, European Institute of Innovation & Technology (EIT) Food

Magdalena Brzózka, redaktor prowadząca, PortalSpożywczy.pl, horecatrends.pl



Boom na food delivery i dark kitchen

Rozmowa 1:1

Marek Cynowski, CEO, Rebel Tang

Anna Wrona, dziennikarz, portalspozywczy.pl



„Paragony grozy” przez cały rok? Rosnące koszty zmieniają biznes gastronomiczny

Rozmowa 1:1

Robert Sowa, restaurator

Jakub Szymanek, dziennikarz, portalspozywczy.pl, horecatrends.pl



Pracownik pilnie poszukiwany – kto chce pracować w HoReCa?

Rozmowa 1:1

Jurek Sobieniak, szef kuchni, technolog, restaurator i pasjonat kuchni

Jakub Szymanek, dziennikarz, portalspozywczy.pl, horecatrends.pl



9 listopada 2021 r. | 11.30-13.00 |

Formaty na fali – czy pandemia wykreowała nowych liderów handlu?

Dyskonty i supermarkety na fali, wszyscy liczący się gracze z ofertą omnichannel

Czy sklepy convenience nadal mogą liczyć na klientów impulsowych?

Gdzie teraz (nie) chodzi klient trafficowy?

Parki handlowe – wygodna i bezpieczna alternatywa dla dużych obiektów

Asortyment na fali, żelazne wsparcie sprzedaży

E-commerce w natarciu - zmiany na rynku magazynowym

Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni:

Karol Kamas, dyrektor marketingu i rozwoju, Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o.

Oleksander Koliakin, dyrektor generalny ds. rynku detalicznego na Europę Środkowo-Wschodnią, Grupa Shell

Pedro Martinho, członek zarządu, Grupa Eurocash

Szymon Mordasiewicz, dyrektor komercyjny panelu gospodarstw domowych, GfK Polonia

Katarzyna Pyś-Fabiańczyk, Head of Industrial Services Hub, Savills

Jerzy Roguski, dyrektor ds. komercyjnych i rozwoju handlu, Żabka Polska

Moderacja:

Olimpia Wolf, dziennikarz, PortalSpozywczy.pl



9 listopada 2021 r. | 13.30-15.00 |

Handel nowej ery, czyli RetailTech

Technologiczny blitzkrieg (automatyzacja, cyfryzacja, robotyzacja obsługi klienta)

Customer experience w cyfrowym świecie

Sklep przyszłości – bezpieczny, dobrze zatowarowany, bezkontaktowy

Migracja do e-handlu B2B i B2C

Bezgotówkowo i cyfrowo – wpływ digitalizacji na płatności i rozliczenia

Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni:

Mateusz Cacek, wiceprezes zarządu, Sfinks Polska SA

Artur Kowalski, kierownik projektu, ZINU SHOP

Michał Krowiński, współzałożyciel, dyrektor operacyjny, LISEK.APP

Marcin Kuśmierz, prezes zarządu, Shoper SA

Adrian Piwko, prezes zarządu, Pora na Pola

Moderacja:

Małgorzata Burzec-Lewandowska, redaktor naczelna, PropertyDesign.pl, zastępca redaktora naczelnego, PropertyNews.pl

Robert Posytek, redaktor naczelny, PropertyNews.pl, zastępca redaktora naczelnego, PropertyDesign.pl



9 listopada 2021 r. | 13.30-15.00 |

HoReCaTrendsTalks II część Zwinne gastrobiznesy | Elastyczni dostawcy.

Hyde Park HorecaTrendsTalks

Gastronomia przenika się z produkcją żywności – restauracje w czasie pandemii zmieniły się w delikatesy

Boom na food delivery i dark kitchen

Rynek kawiarni w pandemii

Współpraca dostawca-gastronomia – razem przeciwko skutkom pandemii

Hyde Park HorecaTrendsTalks – cykl wypowiedzi osób z branży na bieżące tematy ze świata HoReCa



Cykl wystąpień:



Gastronomia przenika się z produkcją żywności – restauracje w czasie pandemii zmieniły się w delikatesy

Malka Kafka, założycielka, TelAviv Urban Food

Grzegorz Kłos, prezes zarządu, EdRed

Norbert Redkie, CEO & non-executive Head Chef, Grupa Warszawa

Moderacja:

Magdalena Brzózka, redaktor prowadząca, PortalSpożywczy.pl

Jakub Szymanek, dziennikarz, portalspozywczy.pl, horecatrends.pl

Anna Wrona, dziennikarz, portalspozywczy.pl



Rynek kawiarni w pandemii

Rozmowa 1:1

Łukasz Mrowiński, CEO, Etno Cafe

Anna Wrona, dziennikarz, portalspozywczy.pl



Współpraca dostawca-gastronomia – razem przeciwko skutkom pandemii

Rozmowa 1:1

Zenon Badyra, dyrektor sprzedaży Foodservice, Transgourmet Polska Sp. z o.o.

Jakub Szymanek, dziennikarz, portalspozywczy.pl, horecatrends.pl



Hyde Park HorecaTrendsTalks

cykl wypowiedzi osób z branży na bieżące tematy ze świata HoReCa/ w ramach podsumowania dwóch części HorecaTrendsTalks



Krzysztof Cybruch, inicjator Targu Śniadaniowego

Krzysztof Kaliciński, konsultant, trener biznesu, coach, wykładowca, Akademia Leona Koźmińskiego

Malka Kafka, założycielka, TelAviv Urban Food

Moderacja:

Magdalena Brzózka, redaktor prowadząca, PortalSpożywczy.pl, horecatrends.pl

Jakub Szymanek, dziennikarz, portalspozywczy.pl, horecatrends.pl

Anna Wrona, dziennikarz, PortalSpozywczy.pl; horecatrends.pl

