Pod koniec roku 2024 zakończyć się mają prace budowlane związane z rewitalizacją Domu Książki w centrum Poznania. Powstały w 1975 r. budynek stojący przy ul. Gwarnej jest jednym z najciekawszych przykładów poznańskiego modernizmu.

Po zakończeniu rewitalizacji obiekt ma wyglądać podobnie, jak wówczas, gdy oddawano go do użytku. Architekci odwołują się w projekcie do archiwalnych zdjęć i rysunków z tamtego czasu.

Jak powiedział PAP współautor projektu architektonicznego, znawca współczesnej architektury i wykładowca akademicki prof. Piotr Marciniak, Poznań ma szansę odzyskać bardzo istotny z punktu widzenia historii architektury miasta obiekt.

"To jeden z dwóch budynków w Poznaniu najlepiej spełniających pięć zasad nowoczesnej architektury, sformułowanych przez Le Corbusiera, współtwórcę modernizmu. Rewitalizacja pozwoli na odtworzenie pierwotnej bryły, układu elewacji, charakterystycznych elementów i detali, w tym unikatowej ceramiki na froncie budynku" - wyjaśnił.

Według planów na dolnych kondygnacjach znajdzie się księgarnia połączona z 300-metrową przestrzenią udostępnianą organizacjom o charakterze prospołecznym. Współpracę z nimi koordynować będzie Fundacja Dom Książki, której założycielami i fundatorami są współwłaściciele spółki będącej inwestorem projektu. Na pozostałych kondygnacjach znajdzie się 36 mieszkań.

Siedmiokondygnacyjny, żelbetowy Dom Książki został zbudowany w miejscu, gdzie przed wojną stała kamienica, zniszczona częściowo podczas działań wojennych. Po wojnie, przy ówczesnej ul. Lampego 13 powstał najpierw Dom Dziecka - tak nazywano wówczas sklepy z artykułami dla dzieci. Ten budynek jednak rozebrano, a w jego miejsce zaprojektowano właśnie przyszłą księgarnię.

"Jej budowa wpisywała się w bardzo szerokie przedsięwzięcie przebudowy śródmieścia Poznania wg planów z lat 60. Dom Książki jest więc częścią tego samego założenia urbanistycznego, co Okrąglak oraz znajdujący się przy ul. 27 Grudnia budynek Domaru, a tym samym jednym z najciekawszych w mieście zabytków architektury modernistycznej" - podali przedstawiciele inwestora.

Autorami oryginalnego projektu Domu Książki byli Bogdan Bednarek i Zygmunt Łomski. Księgarnia w Poznaniu była jedną z najnowocześniejszych w kraju. W ostatnich latach obiekt ulegał stopniowej degradacji. Dziś kojarzony jest głównie z nośnikiem reklam wizualnych - budynek ma świetną ekspozycję wynikającą z lokalizacji, zamykającej oś widokową Placu Wolności i ul. 27 Grudnia.

Obecny właściciel nieruchomości, to spółka Constructa Plus, która ma doświadczenie w prowadzeniu projektów rewitalizacyjnych. Z jej inicjatywy odbudowana została kamienica Żelazko przy ul. Ogrodowej w Poznaniu, jeden z najbardziej charakterystycznych budynków poznańskiego Starego Miasta.