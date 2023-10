Instalacja Piotra Uklańskiego "The Year We Made Contact" zawisła na dziedzińcu Wydziału Architektury i Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej. W przyszłości dzieło ozdobi nową siedzibę Teatru Muzycznego w Poznaniu.

Nowy gmach teatru ma powstać w centrum Poznania do końca 2026 roku. Teatr otrzymał instalację w darowiźnie od Grażyny Kulczyk. Przekazanie miało miejsce w sobotę w Poznaniu.

Grażyna Kulczyk podkreśliła, że Teatr Muzyczny dynamicznie się rozwija i tworzy nową jakość w Poznaniu.

"Pragnę, by to wyjątkowe dzieło trafiło do jego nowej siedziby i mogło być podziwiane przez tysiące odwiedzających to miejsce. Cieszę się, że tymczasowo wyeksponowane zostanie na niezwykłym dziedzińcu budynku Politechniki Poznańskiej. Upowszechnianie dzieł kultury i ułatwianie dostępu do nich stało się misją mojej wieloletniej działalności uwieńczonej zbudowaniem muzeum sztuki" - powiedziała Grażyna Kulczyk.

Instalacja zdobić będzie dziedziniec Wydziału Architektury i Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej przez najbliższe trzy lata.

"Cieszę się, że ważne dla rozwoju Poznania osoby dołączają do wsparcia budowy naszego teatru. Przekazanie tego dzieła jest dla nas tego symbolem, a przy okazji pretekstem do podjęcia współpracy z Politechniką Poznańską" - powiedział dyrektor Teatru Muzycznego w Poznaniu Przemysław Kieliszewski.

"Jest nam bliska kultura i sztuka, przez wiele lat to udowadniamy organizując koncerty i wystawy. Dzisiaj w tym budynku możemy pokazać, że łączenie kultury i techniki jest naszą domeną. Bardzo się cieszę, że to dzieło będzie tu z nami i będzie inspirować studentów Politechniki Poznańskiej" - podkreślił rektor Politechniki Poznańskiej prof. Teofil Jesionowski.

Nowa siedziba Teatru Muzycznego w Poznaniu powstanie u zbiegu ul. Święty Marcin i Skośnej. Będzie to największy w kraju obiekt tego typu z widownią na blisko 1,2 tys. osób. Budowa jest możliwa dzięki wsparciu państwa; w kwietniu 2022 roku minister kultury Piotr Gliński i prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak podpisali umowę o współprowadzeniu Teatru Muzycznego w Poznaniu.

Obecnie instytucja funkcjonuje w dawnym gmachu Domu Żołnierza, w którym w czasie wojny pracowało gestapo. Znajduje się tam mała sala na ponad 370 miejsc; warunki lokalowe utrudniają pracę artystom, uniemożliwiają też realizację wielu przedsięwzięć.

Teatr Muzyczny w Poznaniu podał w sobotę, że dzieło Piotra Uklańskiego ma szerokość 12 metrów i wysokość 5,5 metra. Jego głównym elementem jest olbrzymia fakturowa materia - gobelin, który nawiązuje do klimatu teatru Tadeusza Kantora i Józefa Szajny, a także tradycji polskiego tkactwa artystycznego dekady lat 60. oraz 70. XX wieku.

Nieodłączną częścią pracy jest wpisujący się w pole obrazowe wolnostojący, okrągły czerwony obraz zatytułowany "Czerwony Karzeł/Red Dwarf". Tytuł instalacji nawiązuje do filmu science-fiction z lat 80., a "Czerwony Karzeł" jest wizualną interpretacją gasnącej gwiazdy.

Dzieło Piotra Uklańskiego od 2010 roku można było oglądać w hallu hotelu w poznańskim Starym Browarze.