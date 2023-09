Niemal 40 mln zł otrzymają gminy powiatu poznańskiego w ramach wsparcia z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych dla gmin popegeerowskich – poinformował w piątek na konferencji prasowej w Siekierkach Wielkich (woj. wielkopolskie) minister ds. UE Szymon Szynkowski vel Sęk.

Konferencja prasowa odbyła się przed budynkiem szkoły w Siekierkach Wielkich, ponieważ - jak wskazał Szynkowski vel Sęk - m.in. właśnie ta szkoła podstawowa skorzysta z rozstrzygnięcia Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych dla gmin popegeerowskich, które zostało ogłoszone w piątek.

"Kostrzyn jest właśnie jedną z takich gmin, które złożyły swoje wnioski do tego programu i jeden z tych wniosków został uwzględniony - ok. 2 mln zł zostanie przeznaczone na wzmocnienie efektywności energetycznej kilku budynków szkół podstawowych w gminie, to jest jeden z tych budynków w Siekierkach Wielkich, ale to także budynki szkół podstawowych w Czerlejnie, w Gułtowach" - powiedział.

Dodał, że w skali całego powiatu poznańskiego "to rozstrzygnięcie to wsparcie niemal 40 mln zł dla gmin powiatu poznańskiego na bardzo różne cele". Wskazał, że te środki przyczynią się m.in. do budowy świetlicy wiejskiej w gminie Kleszczewo, czy też remontu budynku OSP w Gowarzewie.

Szynkowski vel Sęk zaznaczył, że gminy mają "różne cele, różne potrzeby - ale te potrzeby uwzględniane w ramach tego Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych pozwalają gminom rozwiązać za pomocą środków rządowych do tej pory nierozwiązane wyzwania" - podkreślił.

Burmistrz gminy Kostrzyn Szymon Matysek podkreślił, że "jesteśmy przed budynkiem, który otrzymał dofinansowanie, nie tylko związane z poprawą efektywności energetycznej budynków, obiektów szkolnych, ale tutaj akurat też wiąże się to z rozbudową tej szkoły".

Dodał, że cieszy go otrzymane dofinansowanie ze środków rządowych i wskazał, że "te 2 mln zł na pewno pomogą nam bardziej kompleksowo podejść do tego tematu nie tylko związanego z rozbudową szkoły ale też i pilnymi pracami związanymi z poprawą efektywności energetycznej budynków szkolnych na terenie całej gminy".

"Myślę, że w tej chwili to jeden z najważniejszych tematów dla samorządów, aby te środki przeznaczać w dużej mierze właśnie na energooszczędność, na wymianę instalacji, wymianę oświetlenia, wspieranie tych obiektów fotowoltaiką, czy innego typu źródłami, które zapewniają zdecydowanie niższe rachunki. Mam nadzieję, że to nam się uda zrealizować" - powiedział.

VI edycję Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych skierowano do regionów, w których funkcjonowały tzw. PGR-y. Do gmin i powiatów w całym kraju trafi łącznie 4,5 mld zł; bezzwrotne dofinansowanie otrzyma ponad 2000 inwestycji. Samorządy, dzięki dodatkowym środkom, mogą wyremontować drogi, stworzyć nowe żłobki i przedszkola czy obiekty sportowe.