W czwartek, 1 czerwca, Miasto Poznań i Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego ruszają z drugim etapem programu mieszkaniowego "POZnań - i zamieszkaj". Zainteresowani będą mogli ubiegać się o najem jednego z 353 lokali, które powstaną na Strzeszynie.

Jak przypomniał Urząd Miasta Poznania, program "POZnań - i zamieszkaj" to oferta skierowana przede wszystkim do poznańskich rodzin i osób, które myślą o poprawie warunków lokalowych. Udział w programie mogą wziąć również osoby, które nie mieszkają w Poznaniu, lecz planują swoją przyszłość związać ze stolicą Wielkopolski.

"+POZnań - i zamieszkaj+ stanowi alternatywną, tańszą i stabilniejszą formę najmu w stosunku do ofert rynku komercyjnego. W ramach programu najemca może dodatkowo skorzystać z dopłaty do czynszu, co może znacznie obniżyć koszty utrzymania lokalu" - podał magistrat.

Jak poinformowano, drugi etap programu "POZnań i zamieszkaj" jest realizowany w rejonie ulic Zawackiej i Cegłowskiej. Powstaje tam 9 budynków z 353 lokalami wykończonymi w standardzie "pod klucz". Prace już się rozpoczęły, a ich zakończenie planowane jest na IV kwartał 2025 r. Do dyspozycji przyszłych najemców będą mieszkania jedno-, dwu- i trzypokojowe. Metraż będzie wynosił od 30 do 67 metrów kwadratowych. 35 lokali będzie dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

"O najem lokalu mogą ubiegać się osoby, które spełnią kryteria dochodowe. Średni miesięczny dochód w gospodarstwie domowym, w przeliczeniu na osobę w 2022 roku nie może być niższy niż 2342,27 zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego oraz 1673,05 zł - wieloosobowego. Z kolei górne limity dochodowe na osobę wynoszą, np. dla gospodarstwa jednoosobowego - 4647,47 zł, dwuosobowego - 3253,23 zł, trzyosobowego - 2995,04 zł, czteroosobowego - 2633,57 zł" - poinformował Urząd Miasta Poznania.

Wskazano również, że osoby zainteresowane najmem w ramach programu "POZnań i zamieszkaj" nie mogą także mieć tytułu prawnego do mieszkania położonego na terenie Poznania. Jeżeli jednak taki posiadają, muszą złożyć oświadczenie, że do dnia podpisania umowy najmu wyzbędą się lokalu. Warunek ten zobowiązane są spełniać wszystkie osoby zgłoszone we wniosku do wspólnego zamieszkiwania.

Magistrat zaznaczył, że wnioski podlegają także ocenie zgodnie z ustalonymi kryteriami pierwszeństwa. "Uzyskana liczba punktów decyduje o kolejności umieszczenia na liście najemców. Punkty można uzyskać m.in. za liczbę posiadanych dzieci, czy rozliczanie podatku dochodowego w Poznaniu - osoby, które otrzymają 0 punktów, również mogą znaleźć się na liście najemców" - podano.

Wnioski o uczestnictwo w programie można będzie składać od 1 czerwca elektronicznie za pośrednictwem formularza ePUAP lub w formie papierowej poprzez Biuro Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Poznania.