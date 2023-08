W niedzielę planowane jest rozpoczęcie II etapu remontu nawierzchni na węźle autostradowym Poznań Zachód, łączącym autostradę A2 z drogami ekspresowymi S5 i S11. Etap II obejmuje prace na drogach zjazdowych z autostrady. Wytyczone zostaną objazdy.

Rzeczniczka spółki Autostrada Wielkopolska Anna Ciamciak poinformowała, że po zakończeniu prac na drogach wjazdowych na autostradę w obrębie węzła Poznań Zachód, od niedzieli, 20 sierpnia, roboty przeniosą się na jezdnie zjazdowe. Zamknięte dla ruchu zostaną łącznice zjazdowe. Dla kierowców podróżujących autostradą i chcących zjechać z niej na trasy S5 lub S11 zostaną wytyczone objazdy.

Ciamciak wskazała, że dla kierowców podróżujących z kierunku Warszawy i chcących zjechać w kierunku Piły na S11 objazd zostanie wytyczony na węźle Września, DK92 do węzła Tarnowo Podgórne i dalej S11 do Piły lub przez węzeł Poznań Wschód, następnie trasą S5 do węzła Kostrzyn, dalej DK92 do węzła Tarnowo Podgórne i wjazd na S11 w kierunku Piły. Z kolei dla kierowców jadących z kierunku Warszawy i chcących zjechać z A2 w kierunku Wrocławia objazd zostanie wytyczony na Węźle Komorniki, DW311 i DW306 w kierunku węzła Stęszew i dalej trasą S5 do Wrocławia.

Dla kierowców podróżujących z kierunku Świecka i chcących zjechać w kierunku Piły na S11 objazd zostanie wytyczony na węźle Buk, DW307 do węzła Ławica i dalej na trasę S11 do Piły. Dla kierowców jadących z kierunku Świecka i chcących zjechać w kierunku Wrocławia objazd zostanie wytyczony na Węźle Komorniki, DW311 i DW306 w kierunku węzła Stęszew i dalej trasą S5 do Wrocławia.

"Dodatkowo dla kierowców jadący z kierunku Katowic (S11) i chcących jechać w kierunku Piły objazd zostanie wytyczony na Węźle Poznań Krzesiny, ulicami Poznania (Bolesława Krzywoustego, Jana Pawła II i Prymasa Augusta Hlonda do DK92 i do Węzła Tarnowo Podgórne na S11 lub autostradą do węzła Poznań Komorniki, dalej ulicami Poznania (Głogowską, Władysława Reymonta, Św. Wawrzyńca) do DK92 i dalej do węzła Tarnowo Podgórne" - poinformowała Ciamciak.

Zaznaczyła też, że przeniesienie prac na jezdnie zjazdowe oznacza otwarcie dla ruchu większości łącznic wjazdowych remontowanych w etapie I. Kierowcy chcący wjechać na autostradę A2 z tras S5 i S11 na węźle Poznań Zachód będą mogli to zrobić od niedzieli - z zaznaczeniem, że dla kierowców podróżujących w kierunku Świecka z tras S5 i S11 zostanie wytyczony objazd przez węzeł Komorniki.

"Z powodu zamkniętej łącznicy wjazdowej w kierunku Świecka także na tym etapie remontu objazd zostanie poprowadzony przez węzeł Poznań Komorniki. Oznacza to, że kierowcy jadący trasą S11 lub S5 będą mogli włączyć się do ruchu na A2 na węźle Poznań Zachód w kierunku Warszawy i na węźle Poznań Komorniki zawrócić w kierunku Świecka" - podkreśliła.

Ciamciak wskazała, że czas realizacji prac na łącznicach zjazdowych z autostrady szacowany jest na około dwa tygodnie.

"Prosimy jednak pamiętać, że tempo prac oraz termin ich zakończenia zależą w dużej mierze od sprzyjających warunków atmosferycznych. Silne opady deszczu, gradu lub inne załamania pogody mogą opóźnić prace" - podkreśliła.

"Równolegle z remontem węzła Poznań Zachód Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu realizuje remont warstwy ścieralnej nawierzchni zarządzanych przez siebie łącznic w obrębie ww. węzła w ciągu drogi ekspresowej S11. Zakres prac zarówno Autostrady Wielkopolskiej, jak i GDDKiA został tak zaplanowany, aby uniknąć dodatkowego zamykania odcinków łącznic dla ruchu pojazdów" - dodała.

Ciamciak wskazała, że prace remontowe na węźle Poznań Zachód zostały zapisane w wieloletnim planie inwestycyjnym i remontowym Spółki Autostrada Wielkopolska i polegają na wymianie warstwy ścieralnej nawierzchni. Pozwolą na utrzymanie wysokiej jakości infrastruktury drogowej i komfortu podróży oraz przede wszystkim bezpieczeństwa kierowców. Sposób przeprowadzenia prac remontowych na węźle Poznań Zachód został zaplanowany i uzgodniony z Urzędem Miasta Poznania, Zarządem Dróg Miejskich w Poznaniu, Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich i z policją oraz ostatecznie zatwierdzony przez GDDKiA w Poznaniu.