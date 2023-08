Od soboty w Poznaniu obowiązują przepisy uchwały krajobrazowej. Przedsiębiorcy i firmy reklamowe mają rok na dostosowanie swoich nośników do nowego prawa.

Poznański magistrat przypomniał w sobotę, że ci, którzy tego nie zrobią, będą musieli liczyć się z dotkliwymi karami; w audycie reklam pomoże specjalny samochód wyposażony w zestaw czujników i kamer.

Uchwała krajobrazowa dzieli Poznań na cztery obszary. Dla każdego z nich wyznaczono różne zasady sytuowania reklam, małej architektury i ogrodzeń.

"Wraz z wejściem w życie uchwały krajobrazowej zyskaliśmy kompleksowe narzędzie do kontrolowania urządzeń reklamowych na terenie całego Poznania, w tym również na terenach nienależących do miasta i poza strefą ochrony konserwatorskiej. Liczę, że tym razem wojewoda wielkopolski nie unieważni uchwały i będziemy mogli w spokoju przystąpić do porządkowania Poznania z krzykliwych szyldów i szpecących przestrzeń publiczną reklam" - powiedział prezydent miasta Jacek Jaśkowiak.

Miasto podało, że w wydziale urbanistyki i architektury magistratu powołano zespół, który bada zgodność reklam z nowym prawem. Z dniem wejścia w życie uchwały istnieje możliwość nakładania dotkliwych kar na podmioty instalujące nośniki sprzeczne z przepisami.

"Są to tzw. kary biegnące, tzn. wymierzane za każdy dzień, w którym reklamy umieszczone są niezgodnie z zapisami uchwały. Według ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszą one 40-krotność opłaty reklamowej, która jest liczona za każdy metr kwadratowy reklamy, za każdy dzień. Przykładowo dla nośnika o powierzchni 18 m kw. 30-dniowa kara wyniesie 9816 zł" - podał urząd miasta.

W audycie reklam pomoże specjalny samochód wyposażony w zestaw czujników i kamer. Pojazd pomoże sprawdzić, ile reklam jest przy głównych ulicach miasta. Auto posiada system mapowania z kamerą sferyczną oraz układ geopozycjonowania.

Władze Poznania poprosiły mieszkańców o wsparcie w zbieraniu informacji na temat lokalizacji reklam. Poprzez aplikację Smart City mogą oni zgłaszać nośniki reklam w swoim otoczeniu.

Miasto podało, że jest na ostatnim etapie inwentaryzacji nośników reklamowych znajdujących się na miejskich gruntach. Ponadto Wydział Urbanistyki i Architektury UMP pracuje nad utworzeniem cyfrowej bazy danych zawierającej informacje o reklamach na terenie całego Poznania.

17 sierpnia upływa termin na ewentualne rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody wielkopolskiego dotyczące poznańskiej uchwały krajobrazowej. Pierwotna wersja poznańskiej uchwały krajobrazowej weszła w życie 21 lutego. Dokument został unieważniony przez wojewodę. W uzasadnieniu rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody wskazano na "szereg nieprawidłowości o charakterze formalno-prawnym, w tym przekroczenie przez Radę Miasta Poznania przyznanych jej ustawowo kompetencji".

Miasto nie zgadzało się z tą decyzją, jednak, jak podał magistrat, jej zaskarżenie do sądu administracyjnego przedłużyłoby tylko okres chaosu reklamowego. Dlatego zdecydowano o wprowadzeniu zmian w tekście wynikających z rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody.