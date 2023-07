Władze Poznania i sąsiedniego Swarzędza oraz kierownictwo spółki Volkswagen Poznań (VWP) podpisały w środę list intencyjny ws. współpracy przy analizie ewentualnego przedłużenia linii tramwajowej do podpoznańskiej gminy.

Podpisane porozumienie dotyczy chęci wspólnego opracowania analizy i oceny uwarunkowań przestrzennych, demograficznych, rozwojowych i innych ws. ewentualnego przedłużenia istniejącej trasy tramwajowej od pętli Miłostowo w Poznaniu do Swarzędza.

W czasie środowej konferencji prasowej prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak podkreślił, że Swarzędz to najważniejszy z sąsiadów stolicy regionu, bo mieszka w nim ponad 50 tys. osób, a Volkswagen Poznań to największy pracodawca w aglomeracji.

"Doszliśmy do wniosku, że moglibyśmy zaryzykować badania i ewentualnie projekt, który polegałby na tym, by w pobliże zakładu VWP przedłużyć linię tramwajową. Ale to byłby też bardzo ważny element w układzie również skomunikowania Poznania i Swarzędza transportem publicznym" - powiedział.

Samorządowiec podkreślił, że obecnie pętla tramwajowa przy ul. Warszawskiej na poznańskim Miłostowie jest w znacznej odległości od fabryki samochodów. Jednocześnie ocenił, że choć mieszkańcy Swarzędza w dużym stopniu korzystają z działającej już kolei metropolitalnej, to zapewnienie im dojazdu do stolicy regionu tramwajem wpłynęłoby na zmniejszenie liczby aut wjeżdżających do Poznania oraz zwiększyło wpływy ze sprzedaży biletów.

Dopytywany, o potencjalne koszty tego typu inwestycji, Jaśkowiak zaznaczył, że to wykażą analizy, w tym propozycja przeprowadzenia linii przez wiadukt w Antoninku.

Pytany, czy dla samorządu ważniejszy jest planowany drugi etap budowy trasy tramwajowej między poznańskimi Naramowicami a Garbarami, czy jednak przedłużenie linii do Swarzędza, Jaśkowiak wskazał na linię naramowicką. "Tu nikt nie ma wątpliwości, że drugi etap jest absolutnym priorytetem i to jest coś, o co będziemy zabiegać" - zapewnił.

"Natomiast musimy również uwzględniać te elementy, które się wiążą z dofinansowaniem unijnym. Jeżeli w zakresie tej inwestycji byłoby to znaczące dofinansowanie, jeżeli VWP dołoży znaczące środki, jeżeli gmina Swarzędz dołoży tam znaczące środki, to również musimy patrzeć przez pryzmat tego, ile my musimy włożyć tych pieniędzy netto (...) Dzisiaj nie chciałbym się jednoznacznie wypowiadać, bo też widzimy procesy zwiększania liczby mieszkańców" - zaznaczył.

Burmistrz miasta i gminy Swarzędz Marian Szkudlarek w rozmowie z dziennikarzami wskazał, że przedłużona linia tramwajowa mogłaby mieć dwa przystanki - jeden w pobliżu fabryki VWP, a drugi, końcowy, przy ul. Stawnej. Ocenił, że trasa tramwajowa musiałaby zostać poprowadzona pod lub nad estakadą w Antoninku.

"Pierwotne wersje zakładały tramwaj tylko do ul. Sośnickiej. Po dużej analizie zmieniliśmy wersję, żeby jednak głębiej w Swarzędz to wchodziło, tym bardziej, że w tym rejonie w najbliższym czasie powstaną dwa duże osiedla po byłych fabrykach mebli" - opisał.

Dopytywany podkreślił, że dalej linia tramwajowa nie mogłaby już być rozbudowywana. "Dalej nie, bo przyjęliśmy, że nie robimy żadnych wyburzeń, nie wywłaszczamy żadnych mieszkańców - to są wolne tereny, niezbudowane" - zaznaczył.

Dodał, że we wspomnianym rejonie mogą też powstać duże parkingi buforowe dla osób, które będą dojeżdżać do linii tramwajowej autami ze wschodniej części powiatu poznańskiego - Nekli czy Kostrzyna. "Natomiast naszych mieszkańców jesteśmy w stanie dowieźć naszą komunikacją autobusową" - zapewnił.

"Uważam, że jesteśmy w stanie w przeciągu 5-7 lat ten temat sfinalizować, bo około 3 lata będą potrzebne na wszystkie zagadnienia związane z koncepcjami, analizami, i oczywiście musi być projekt" - ocenił samorządowiec.

Prezes Volkswagen Poznań Stefanie Hegels zapewniła, że firma będzie aktywnie uczestniczyć w opracowywaniu koncepcji i zbieraniu danych potrzebnych do przygotowania analizy.

Przyznała też, że dwie trzecie pracowników VWP mieszka w powiecie poznańskim. "Każdego dnia dojeżdżają oni do pracy. W rozszerzeniu oferty komunikacyjnej dostrzegamy nie tylko ułatwienia w tej kwestii, ale też potencjał środowiskowy, związany ze zmniejszeniem natężenia ruchu drogowego, hałasu i zanieczyszczenia powietrza, co znacznie wpłynie na jakość życia lokalnych mieszkańców" - oceniła.

Poznański magistrat podał, że badanie przeprowadzą specjaliści z Uniwersytetu Jagiellońskiego, a wyniki ankiety będą stanowić dane cząstkowe do kompleksowej analizy celowości i efektywności przedłużenia trasy tramwajowej do Swarzędza.