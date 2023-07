Poznańska rada miasta przyjęła podczas wtorkowej sesji uchwałę ws. nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Poznania. Dokument ma zapewnić m.in. rozszerzenie ochrony miejskiej przyrody oraz rozwój nowych osiedli mieszkaniowych.

Za przyjęciem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Poznania zagłosowało 23 radnych Koalicji Obywatelskiej i klubu Wspólny Poznań, a ośmioro radnych klubu PiS było przeciw lub wstrzymało się od głosu.

W swoim wystąpieniu przed głosowaniem uchwały dotyczącej studium prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak mówił m.in. o założeniach dotyczących przyszłości miasta. "Pierwsze to miasto zielono-błękitnej sieci, w związku z tym zakładamy zwiększenie terenów zieleni o 413 hektarów i system łączników zieleni, ale zakładamy również tendencję wzrostu liczby mieszkańców. Widzimy to już po ostatnim spisie, który przygotował Główny Urząd Statystyczny - mieszkańców Poznania przybywa. Rośnie ich zamożność i - co za tym idzie - oczekiwania w kwestii dostępnej powierzchni mieszkaniowej" - powiedział.

Z kolei przewodniczący opozycyjnego klubu radnych PiS Michał Grześ w swoim wystąpieniu ocenił, że "miasto ma bardzo kiepskich urbanistów". "Jeżeli my, co 4 lata musimy zmieniać studium, to świadczy to o nie najwyższym poziomie tych, którzy to studium tworzyli i tworzą" - powiedział.

"To studium nie ma wizji miasta. My nie wiemy jak nasze miasto ma się rozwijać" - zaznaczył Grześ. Jak dodał, mieszkańcy powinni wiedzieć, co może powstać w pobliżu ich miejsca zamieszkania za 10-30 lat.

"Mieszkańcy Poznania nie znają dnia ani godziny, nie wiedzą, czy kupując działkę, budując dom, za chwilę pod ich płotem nie będzie zakład przemysłowy typu Volkswagen, który powie, że +albo pozwolicie nam się rozbudować w lesie, albo sobie pójdziemy+. To jest polityka kolonialna, tak się w koloniach rządzi" - mówił.

Poznański magistrat przypomniał, że dotychczas obowiązujące studium zostało uchwalone w 2014 r. i "wymagało dostosowania do współczesnych realiów". Jak wyjaśniono przyjmując nowy dokument miejscy radni wprowadzili do niego 16 poprawek, obejmujących łącznie 99 nieuwzględnionych uwag, które dotyczyły głownie zwiększenia obszarów zieleni.

W komunikacie wskazano, że studium jest podzielone na sześć głównych założeń, a jednym z nich jest "Miasto zielono-błękitnej sieci". "Zapisy dokumentu zachowują strukturę przyrodniczą, opartą na klinowo-pierścieniowym systemie miasta, ale także rozwijają te założenia, obejmując ochroną osiedlowe tereny zieleni o powierzchni powyżej 0,5 ha, a nie tak jak dotychczas 1 ha" - wyjaśniono. Jak dodano, dzięki temu na obszarze całego miasta powierzchnia podlegająca ochronie wzrośnie z 9487, 85 ha do 9900,95 ha.

Dodatkowo nowe przepisy wprowadzają łączniki pomiędzy klinami zieleni oraz osiedlowymi obszarami roślinności. Jak wyjaśniono, chodzi o najważniejsze trasy piesze lub rowerowe, poprowadzone wzdłuż co najmniej jednego szpaleru drzew lub krzewów. "Mają one zwiększyć dostępność do terenów zieleni" - wskazano. Podkreślono także, że w nowym studium wskazano również orientacyjne położenie około 200 zbiorników retencyjnych na terenie całego miasta.

Według zapisów studium polityka przestrzenna w Poznaniu ma zakładać również "wzmocnienie procesów rewitalizacji". Zastępca prezydenta Poznania Bartosz Guss wyjaśnił, że "priorytetem jest wykorzystanie terenów zurbanizowanych i zagospodarowanych, szczególnie tych, gdzie zapewniony jest dostęp do istniejącej infrastruktury".

"Nowe tereny mieszkaniowe będą realizowane w oparciu o dogodny dostęp do transportu publicznego, terenów zieleni oraz lokalnych centrów usług. Oznacza to zarówno rozwój nowych dzielnic peryferyjnych, jak i inwestycje w obszarze śródmieścia' - zapewnił Guss.

W komunikacie magistratu zaznaczono, że studium, jako dokument strategiczny pozostaje na dość ogólnym poziomie., a dla poszczególnych, kluczowych obszarów będą musiały zostać przygotowane całościowe koncepcje urbanistyczne, na podstawie, których sporządzane będą projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Jak dodano, w studium wskazano także lokalizacje nowych dzielnic mieszkaniowych, które mogą powstać w pobliżu trzech dworców kolejowych: Poznań Główny, Poznań Garbary oraz Poznań Wschód. Chodzi o tzw. Wolne Tory, obszar Starej Rzeźni i terenów dawnej Elektrociepłowni Garbary, Ostrów Tumski oraz rejon ulicy Krańcowej.

Nowe studium umożliwia również przekształcenie centrów handlowych na tereny usługowo-mieszkaniowe.

Magistrat podał, że prace nad nowym studium rozpoczęto w 2020 r. Zaznaczono przy tym, że w procesie przygotowania studium przeprowadzono dwa etapy konsultacji społecznych. "Gotowy projekt wyłożono do publicznego wglądu. Do 27 stycznia 2023 roku wpłynęło 817 pism zawierających łącznie 5277 uwag - wiele jednak dotyczyło tych samych kwestii. Miejska Pracownia Urbanistyczna wyodrębniła z nich 1200 zagadnień przestrzennych" - wyliczono w komunikacie.

"W ostatecznej wersji dokumentu uwzględniono 224 zagadnienia wskazane w uwagach, 617 wprowadzono do dokumentu w części, a 368 odrzucono. Wiele uwag zostało jednak nieuwzględnionych ze względów formalnych, a także merytorycznych - postulaty w nich zawarte nie mogłyby być zrealizowane w oparciu o zapisy studium" - wskazał magistrat. Wśród uwzględnionych postulatów wymieniono m.in. zachowanie zieleni na terenach poznańskich fortów, przekształcenie stadionu im. E. Szyca w park miejski, czy zabezpieczenie przed zabudową terenu w sąsiedztwie jeziora Kierskiego.