Poznań: Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie wymiany drzwi lub okien oraz budowę tzw. zielonych dachów

Autor: PAP

Data: 02-07-2023, 11:20

Do końca września Urząd Miasta Poznania będzie przyjmował wnioski o dofinansowanie do wymiany drzwi i okien oraz budowy ogrodów wertykalnych i tzw. zielonych dachów. Wnioskodawcy mogą uzyskać wsparcie w wysokości do 100 proc. poniesionych kosztów.